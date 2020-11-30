Almanya’da ‘korona yardımları’ tartışması

ALMANYA’da korona krizinden etkilenen şirketlere, iş yerlerine milyarlarca euro yardımların yanında ek yardımlar üzerine tartışma çıktı. Kasım, aralık ayları için devlet özellikle restoran ve kafelere ek yardım kararı aldı. Buna göre iş yerlerinin bir ay önceki cirosunun yüzde 75’ini devlet yardım olarak karşılıyor. Merkezi Köln’deki Alman Ekonomi Enstitüsü (İW) ciro üzerinden yardımlarda bazı restoranların açık kaldığı sürede yaptığı cirodan daha fazla mali yardım aldığını hesapladı. Enstitünün hesabına göre kasım aralık ayları için ayrılan 30 milyar euro yetmeyecek ve yardımlar 10 milyar euro daha yüksek çıkacak.

DEĞİŞMEK ZORUNDA

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun yardımların artık ciro üzerinden değil, sabit masraflar üzerinden yapılması için ocak ayına kadar hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. Braun tüm yardımlara rağmen korona krizinin ekonomide derin izler bırakacağını, ekonomiye büyük zarar vereceğini söyledi ve “Devlet iş yerlerinin krizi atlatması için yardım ediyor. Ama bunun kalıcı sonuçları olacak” diye konuştu. Handelsblatt gazetesinin haberine göre Başbakanlık Müsteşarı Braun, kriz sonrası vergi zamlarını ihtimal dışı görmüyor.

‘GARANTİ VEREMEM’

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil da krizin derin etkileri olacağını söyledi. Heil, Almanya ve tüm dünyanın derin bir krizden geçtiğini belirterek, “Her iş yerinin garantide olduğunu söyleyemem. Ama bunun için mücadele edeceğiz. Fakat bunun sonuçları olacak. ABD’de krizde 50 milyon insan işini kaybetti. Almanya’da da işsizlik arttı. Ama kısa mesai ve iş yerlerine yardımlarla milyonlarca iş yerini koruyoruz. Kasım ve aralık aylarında yardımlar sürecek. Böylece ekonomik ve sosyal olarak bu ülkeyi krizden çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.