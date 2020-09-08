Almanya’da korkutan uyuşturucu raporu

2018’de 350 bin 662 olan uyuşturucu ile bağlantılı suç sayısı, 2019’da 359 bin 747’ye yükseldi. Bir önceki yıla göre suçlu sayısı yüzde 3 artış gösterirken, uyuşturucu bağlantılı ölümler de yüzde 9.6 arttı. 2019’da 1398 kişi uyuşturucu yüzünden hayatını kaybetti. Rapora göre, Almanya’da geçen yıl 31 uyuşturucu üretim laboratuvarı tespit edildi. Kokain vaka sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 9.8 oranında artış gösterdi. 2018’de 4063 olan kokain vakası, 2019 yılında 4460’a çıktı. 2015’de kokain vaka sayısı 2 bin 542’ydi. Almanya’da kullanılan uyuşturucu maddeleri arasında esrar ilk sırayı alıyor. İkinci sırada Amfetamin adlı sentetik uyuşturucu maddesi yer alırken, üçüncü sırada diğer estetik uyuşturucu maddeleri bulunuyor. Kokain en çok kullanılan uyuşturucu maddeleri arasında dördüncü sırada yer alıyor.

‘BAŞARILI SONUÇLAR ALIYORUZ’

BKA Başkanı Holger Münch, “Uyuşturucu ile mücadele, suçlulara ve suçlara karşı verilen mücadelenin merkezinde yer alıyor. İnternet üzerinden işlenen uyuşturucu ile ilişkili suçlarla mücadele zor olmasına rağmen ilgili birimlerimiz oldukça başarılı sonuçlar alıyor. İnternetin özgürce suç işlenebilecek bir mecra olmadığını gösteriyoruz. Uyuşturucu suçları hem bireylere hem de topluma büyük zarar veriyor. Hedefimiz, hem Almanya’da hem de uluslararası arenada suç şebekelerini dağıtmak. Uluslararası iş birliği bu konuda çok büyük rol oynuyor” dedi.

Hükümet Danışmanı Daniela Ludwig ise raporla ilgili değerlendirmesinde, artan uyuşturucu vakalarının kabul edilemez seviyeye ulaştığına dikkati çekti: “Uyuşturucu vakalarının artması kabul edilemez. Hem Almanya’da hem de uluslararası arenada uyuşturucu ticareti birçok suçun çekirdeğini oluşturuyor ve diğer suçların da temel nedeni. Uyuşturucu ile mücadelede başarılı olmak için yeterli personel, bütçe ve teknik araca ihtiyaç var.”