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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 03.09.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Almanya’da korkunç olay: 5 minik cansız beden

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Almanya’da korkunç olay: 5 minik cansız beden
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Almanya’nın Solingen kentinde polis bir evde 1 ve 8 yaşları arasında 5 çocuğun cesedini buldu.

ALMANYA’nın Solingen kenti korkunç bir trajediye sahne oldu. Bir ihbar üzerine bir ailenin kaldığı eve giden polisler 5 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Çocukların 1,2,3,6 ve 8 yaşlarında oldukları belirtildi. Alınan bilgilere göre, çocukların Düsseldorf kentinde yaşayan büyükanneleri polisi aradı ve kızının 5 çocuğunu öldürdüğü, bir başka çocukla intihar etmek için yolda olduğu ihbarını verdi. Bunun üzerine eve giden polis çocukların cansız bedenini buldu. Kısa bir süre sonra çocukların annesi Düsseldorf’ta S 1 numaralı metro treninin önüne atladı ve ağır yaralandı. Kadının polis koruması altında olduğu bildirildi. Polis çocukların nasıl öldürüldüğü konusunda bir açıklama yapmadı.

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