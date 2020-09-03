Almanya’da korkunç olay: 5 minik cansız beden

ALMANYA’nın Solingen kenti korkunç bir trajediye sahne oldu. Bir ihbar üzerine bir ailenin kaldığı eve giden polisler 5 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Çocukların 1,2,3,6 ve 8 yaşlarında oldukları belirtildi. Alınan bilgilere göre, çocukların Düsseldorf kentinde yaşayan büyükanneleri polisi aradı ve kızının 5 çocuğunu öldürdüğü, bir başka çocukla intihar etmek için yolda olduğu ihbarını verdi. Bunun üzerine eve giden polis çocukların cansız bedenini buldu. Kısa bir süre sonra çocukların annesi Düsseldorf’ta S 1 numaralı metro treninin önüne atladı ve ağır yaralandı. Kadının polis koruması altında olduğu bildirildi. Polis çocukların nasıl öldürüldüğü konusunda bir açıklama yapmadı.