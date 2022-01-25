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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da kısıtlamalar devam edecek

#Kovid-19#Omikron #Olaf Scholz
Almanya’da kısıtlamalar devam edecek

Almanya’da federal hükümet ve eyalet başbakanlarının katılımıyla düzenlenen yılın 2’nci Kovid-19 toplantısında, ülke genelinde uygulanan mevcut kısıtlamaların devam etmesine karar verildi.

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Almanya’da federal hükümet ve eyalet başbakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen yılın 2’nci Kovid-19 toplantısında, Omikron mutasyonu nedeniyle hastaneler ve sağlık sistemi üzerinde baskı oluşabileceği endişesi nedeniyle mevcut kısıtlamaların devam etmesi ve önlemlerin tutarlı bir şekilde sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, düzenlediği basın toplantısında, aynı çizgide devam etmenin doğru olduğunu vurgulayarak, “Henüz enfeksiyon rakamlarının nasıl gelişeceğini, daha dramatik bir gelişme olup olmayacağını bilmiyoruz” dedi. Scholz, vatandaşlardan temkinli olmalarını isteyerek, kalabalık yerlerde katı temas kısıtlamalarının uygulanmaya devam edileceğini açıkladı. Scholz, aşı kampanyasının da yeniden hızlandırılacağını duyurdu.

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PCR TESTİ ÖNCELİKLİ KİŞİLERE YAPILACAK
Toplantıda, PCR test kapasitesinin azalması nedeniyle PCR testlerinin öncelikli olarak hastalara ve sağlık çalışanlarına uygulanmasına karar verildi. Hızlı antijen testi pozitif çıkanlar için ise PCR testi yerine doğruluğunu onaylayıcı ikinci bir hızlı antijen testinin yeterli olacağı açıklandı. Ülkede şimdiye kadar hızlı antijen testi pozitif çıkanların onaylatmak için tekrar PCR testi yaptırması gerekiyordu.

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#Kovid-19#Omikron #Olaf Scholz

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