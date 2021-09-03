Almanya’da kısa süreli çalışan sayısı 1 milyonun altına indi

MERKEZİ Münih’te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ağustos ayına ilişkin 9 bin şirketle yapılan Almanya Kısa Çalışma İş Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, temmuzda 1.06 milyon olan kısa çalışan sayısı, ağustosta 688 bin kişiye geriledi. Böylece Kovid-19 salgını nedeniyle kısa süreli çalışanların sayısı ağustosta salgın başlangıcından bu yana ilk kez 1 milyonun altına indi. Temmuzda yüzde 3.2 olan kısa süreli çalışarak sosyal sigorta primine tabi tüm çalışanların payı ise ağustosta yüzde 2’ye düştü.

Ifo’nun iş gücü anketi uzmanlarından Stefan Sauer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ağustos ayında ekonominin neredeyse tüm sektörlerinde kısa süreli çalışmada düşüş yaşandı. Kovid-19 krizinin başlangıcından bu yana ilk kez kısa süreli çalışan insan sayısı bir milyonun altına düştü” ifadesini kullandı. Konaklama sektöründeki kısa süreli çalışma oranının temmuzda yüzde 17.1 olduğunu, bu oranın ağustosta yüzde 10.1’e düştüğünü belirten Sauer, sektörde 107 bin kişinin kısa süreli çalışmaya devam ettiğini kaydetti. Almanya’da Kovid-19’nın ilk dalgasının yaşandığı Mayıs 2020’de 5.7 milyon kişi kısa süreli çalışmak zorunda kalmıştı.