MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da kiliseler zor durumda
GeriAvrupa Almanya’da kiliseler zor durumda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 05.04.2021 - 09:52 | Son Güncelleme:

Almanya’da kiliseler zor durumda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da kiliseler zor durumda

Koronavirüs salgını ekonomiden sosyal yaşama kadar birçok alanı olumsuz etkiledi. Dini yaşam da etkilenen alanlardan biri. Gelirlerinin büyük çoğunluğunu vergilerden ve bağışlardan sağlayan kiliseler, 2020 yılında ciddi anlamda gelir kaybı yaşadı.

Salgının başladığı 2020 yılında gelirlerin düşmesi nedeniyle vergiler de buna bağlı olarak azaldı. 2020 yılında kiliselerin 1 milyar eurodan fazla gelir kaybı yaşadığı belirtildi. Bu rakamın, 2009 yılında yaşanan ekonomik kriz dönemindeki gelir kaybından iki kat daha fazla olduğu belirtildi. Kiliselerin gelir kaybı yaşamasının en önemli nedeni ise kısa süreli işlerde çalışanların sayısının korona zamanında artması. Çünkü kısa süreli çalışanlardan kilise vergisi kesilmiyor. Kilise vergisi kiliselerin en önemli gelir kaynağı. Yıllık yaklaşık 12.7 milyar euroluk vergi kilise cemaatlerine ayrılıyor. Almanya’da kilise vergisi, çalışanın gelirine göre kesiliyor. Serbest meslek sahipleri ise ödeyip ödememe konusunda serbest. Öte yandan üye kaybı da gelirlerinin düşmesinde önemli etkenlerden biri. Koronavirüs nedeniyle kiliseler kapalı olunca bağışlar da düştü. Bu da gelirlerin düşmesinde etkili oldu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi