Almanya’da iyileşenlerin sayısı hasta sayısını geçti

ALMANYA’da koronavirüs yayılmasına karşı alınan sıkı önlemler etkisini gösterdi. Hastalığın yayılması yavaşlarken, iyileşenlerin sayısı ilk kez hasta sayısını geçti. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saat içinde yeni vaka sayısı 2 bin 537 artarak toplam 123 bin 16’ya yükseldi. Hastalıktan iyileşenlerin sayısı ise 64 bin 300’e çıktı. Bir gün öncesine kıyasla iyileşenlerin sayısı 4 bin 100 artış gösterdi. Ölenlerin sayısı ise bir günde 126 artarak, 2 bin 799 oldu. Bu verilere göre Almanya’da toplam koronavirüs hasta sayısı 58 bin 716, iyileşenlerin sayısı ise 64 bin 300.

BAVYERA İLK SIRADA

En yüksek vaka 32 bin 282 kişiyle Bavyera Eyaleti’nde. Eyalette bir gün öncesine kıyasla artış 829. Bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 786. Bavyera’da 100 bin nüfusta vaka sayısı 247. Baden Württemberg 24 bin 78 vakayla ikinci sırada. Yeni vaka sayısı 461, bugüne kadar ölenlerin sayısı 649. 100 bin kişiye 218 koronavirüs vakası düşüyor. Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’da vaka sayısı 24 bin 267. Artış 623, bugüne kadar ölenlerin sayısı 495. 100 bin kişiye 135 hasta düşüyor. Berlin’de vaka sayısı 4 bin 567. Artış 109, ölü sayısı 50. 100 bin kişiye 122 hasta düşüyor.