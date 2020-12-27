Almanya’da ilk aşı 101 yaşındaki Kwoizalla’ya yapıldı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde Covid-19’a karşı aşılamalar başladı. Almanya’da ilk Covid-19 aşısı Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Halberstadt kentindeki Kruger yaşlılar evinde kalan 101 yaşındaki Edith Kwoizalla’ya yapıldı. Kwoizalla’nın aşı öncesi tüm sağlık kontrollerinden geçirildiği ve Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını vurulduğu aktarıldı.

Kwoizella, “Eşim ve ben aşı yaptırarak örnek olmak istedik” ifadesini kullanarak, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu. İlk tarihi aşının ardından Krüger yaşlılar evinde kalan 59 sakinden 40’ına ve 10 çalışana aşı yapıldığı öğrenildi. Aşıların isteğe bağlı olarak yapıldığı ifade edildi.