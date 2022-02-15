Almanya’da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

Haberin Devamı

YARALANANLARDAN 5’inin ise durumunun ağır olduğu açıklandı. Her iki banliyö makinistinin de ağır yaralılar arasında olduğu kaydedildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 25 kişinin tedavisi ayakta yapıldı. Polis, akşam geç saatlerde meydana gelen kaza sırasında vagonlarda toplam 95 kişinin bulunduğunu açıkladı. Kaza nedeniyle demiryolu trafiği uzun süre kapalı kaldı. Sabah erken saatlerde vagonların kaza yerinden çekilmeye başladığı belirtilirken, bilirkişiler de kaza nedeninin öğrenebilmek için çalışmalara başladı.

SÖDER BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kazanının sinyalizasyon hatasından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Çarpışan banliyölerden birini Münih’e diğerinin ise Wolfratshausen istikametine gittiği söylendi. Kaza sonrası olay yerine 230 sağlık görevlisi 170 itfaiye görevlisi geldi. Bavyera eyalet Başbakanı Markus Söder, yayınladığı mesajda hayatını kaybeden yolcunun yakınlarına başsağlığı diledi. Eyalet Ulaştırma Bakanı Kerstin Schreyer de kazanının nedenini bir an önce aydınlatılacağını kaydetti.

Haberin Devamı