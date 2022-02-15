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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

#Almanya#Tren Kazası#İki Tren Çarpıştı
Almanya’da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

Almanya’da Münih yakınlarındaki Schäftlarn bölgesinde iki banliyönün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ilk belirlemelere göre en az 18 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki genç bir yolcu olduğu belirtildi.

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YARALANANLARDAN 5’inin ise durumunun ağır olduğu açıklandı. Her iki banliyö makinistinin de ağır yaralılar arasında olduğu kaydedildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 25 kişinin tedavisi ayakta yapıldı. Polis, akşam geç saatlerde meydana gelen kaza sırasında vagonlarda toplam 95 kişinin bulunduğunu açıkladı. Kaza nedeniyle demiryolu trafiği uzun süre kapalı kaldı. Sabah erken saatlerde vagonların kaza yerinden çekilmeye başladığı belirtilirken, bilirkişiler de kaza nedeninin öğrenebilmek için çalışmalara başladı.

Almanya’da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

SÖDER BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Kazanının sinyalizasyon hatasından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Çarpışan banliyölerden birini Münih’e diğerinin ise Wolfratshausen istikametine gittiği söylendi. Kaza sonrası olay yerine 230 sağlık görevlisi 170 itfaiye görevlisi geldi. Bavyera eyalet Başbakanı Markus Söder, yayınladığı mesajda hayatını kaybeden yolcunun yakınlarına başsağlığı diledi. Eyalet Ulaştırma Bakanı Kerstin Schreyer de kazanının nedenini bir an önce aydınlatılacağını kaydetti. 

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Almanya’da iki tren çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

 

 

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