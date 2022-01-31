Almanya’da geçen 60 yıl, bir başarı hikâyesi

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TÜRKİYE ve Almanya arasında 1961’de imzalanan İşgücü Anlaşmasının 60’ıncı yıl dönümünde, Türk-Alman Üniversitesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Almanya’daki Türk Varlığının 60 Yılı Sempozyumu’ Beykoz’daki Türk-Alman Üniversitesi’nde başladı. ‘31 Ocak- 1 Şubat’ tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumun ilk gününde Almanya’da Türk varlığı ile ilgili gelişen süreci araştırmak, sorgulamak, muhtemel sorunlara çözüm önerileri sunmak, yapıcı ilişkiler ve programlar geliştirmek konularına değinildi. Programa Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, YTB Başkanı Abdullah Eren, Almanya Federal Meclisi Başkanvekili Aydan Özoğuz, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat, Prof. Dr. Rita Süssmuth katıldı. Sempozyum 2 gün boyunca Türk-Alman Üniversitesi’nde devam edecek.

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‘TÜRK VARLIĞI KALICI HALE GELDİ’

Programda konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, şunları söyledi: “Almanya-Türk toplumu 60 yılını geride bıraktı. Almanya ile 60 yıl önce imzalanan bir yolculuktan bahsediyoruz. BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, kıymetli mesteci Metin Güneş, ünlü futbolcu Mesut Özil ve daha ismini sayamadığım birçok kişi bu güçlü yapının isimleri. Bugün gelinen noktada Türklerin, Almanya’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu görmekle kalmıyoruz, ülkemize de faydalar sağladığını görüyoruz. Almanya-Türk toplumunun ekonomideki yeri önemli noktada. Almanya’da Türkler tarafından kurulan 70 bin işletmenin cirosu 10 milyar euroyu geçmiştir. Almanya’da faaliyet gösteren 16 bin dernekten 4 bin 700’ü Türklere ait. Aktif siyasal katılım da çok önemli. Şu an gelinen nokta, 335 belediye başkanından 5’i göçmen kökenli ve yalnızca 2’si Türkiye kökenli. Bu tabloya baktığımızda çalışmaların artırılması gerektiği görülüyor. Yalnızca 2020 yılında İslamofobik saldırılarından bazıları doğrudan vatandaşları hedef alan saldırılardır. Bu konuda Almanya’ya büyük görev düşmektedir. Bir diğer önemli konu da eğitim. Bugün Almanya’da Türkçe dersleri devam etmektedir. Ancak pratikte sorunlar yaşanmaktadır. Bugün de bu konuları konuşmak üzere buradayız. Avrupa’da hiçbir zaman bu kadar fazla Müslüman ve Türk’ü görmemiştik. Bu Türk varlığı kalıcı hale geldi. Avrupa’da bazı durumlarda Türklere karşı bazı menfi durumlar yaşanabiliyor. Almanya açısından da yeni bir durum aslında. Başka bir toplumla yaşamak. Türk göçü iradi bir göçtür. Şu an bir uyum sürecinin devam ettiğini görebiliyoruz. Geride bıraktığımız 60 yıl bir başarı hikâyesidir. Henüz kendi yaşadığı şehrin merkezini göremeden Almanya’ya, Avrupa’ya giden bir neslin başarı hikâyesidir. Biz Almanya’da yaşayan Türkleri bir zenginlik olarak görüyoruz. İlgili olduğumuz ülkelerle birçok konuda paydaş oluyoruz. Avrupalı Türklerin lobisini yapan tek kurum olabiliriz.”

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‘TOPLUMUN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI’

Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat ise şöyle konuştu: “Göç hareketinin ne tür olumlu olumsuz sonuçlara yol açtığını birlikte değerlendirmek için bir aradayız. Bu sonuçlardan ders çıkarmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 60 yıl önce bu anlaşma imzalandığında Tük nüfusunun, Almanya için köklü bir nüfusa sahip olacağı belki o dönemde öngörülemezdi. Türkiye ile Almanya arasında imzalanan bu anlaşmanın toplumsal düzeyde karşılık bulduğu bir gerçektir. Almanya’da oluşan Türk varlığı iradi bir hareket olduğu için her yönden incelenmesi gerekir. Türklerin, Almanya’da toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğu görülmektedir. Bu göçün en önemli özelliği ülkemizi de etkilemiş olmasıdır. Göç eden Türk nüfusu Türkiye’yi de etkilemiştir. Avrupa’ya gidenler kendi ülkeleriyle bağlarını kopararak değil koruyarak göç etmiştir. Bu göç, pek çok alanda yeni bir bakış açısının Türk toplumuna farklı kazanımlarla dönmesini sağlamıştır. Bu sempozyumda eğitim, kültür, bilim, spor gibi birçok alan odaklanarak Almanya’daki Türk varlığının geniş bir perspektif ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Türk-Alman ilişkisi uzun yıllar içerisinde gelişmiş ve kurumsallaşma ihtiyacı doğmuştur. Bunların neticesinde Türk-Alman Üniversitesi kurulmuştur.”

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