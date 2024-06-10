Almanya’da ‘erken seçim’ sesleri

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ALMANYA’da koalisyon hükumetini oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP’nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde büyük ölçüde oy kaybına uğraması, ülkede erken seçim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. 64.9 milyon seçmenden yüzde 64.8’inin sandık başı yaptığı seçimleri, muhafazakâr ana muhalefet CDU/CSU yüzde 30 oy alarak açık ara önde bitirdi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre, sağ popülist AfD yüzde 15.9, SPD yüzde 13.9, Yeşiller yüzde 11.9, FDP yüzde 5.2, Volt Almanya yüzde 3, Sol Parti yüzde 2.7 oy aldı. Sol Parti’yi terk edenlerin kurduğu Birlik Sahra Wagenknecht (BSW) ilk kez katıldığı seçimlerde toplam oyların yüzde 6.2’sini almayı başardı. Adayları, propagandasını yaptıkları için Rusya’ndan para almak ve lider aday Maximilian Krah’ın elemanlarından birinin Çin adına casusluk yapmakla suçlanmasına rağmen AfD oy oranını 2019’a göre yüzde 4.9 artırdı. CDU/CSU’nun oy oranında yüzde 1 artış olurken, 5 yıl öncesine göre FDP yüzde 0.2, SPD yüzde 1.9, Yeşiller ise yüzde 8.6 oy kaybına uğradı.

Carsten Linnemann

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ERKEN SEÇİME GİDİLSİN

26 Eylül 2021 tarihinde yapılan genel seçimlerde toplam oyların yüzde 51.9’unu alarak iktidara gelen SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonunun AP seçimlerinde hezimete uğraması üzerine Almanya’da erken seçim tartışmaları da başladı. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, hükümet partilerinin halkın güvenini kaybettiğine dikkati çekerken, Başbakan Olaf Scholz’a güven oylaması isteyip erken seçim yolunu açma çağrısında bulundu.

Jens Spahn

CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Jens Spahn da SPD’nin Almanya genelinde Başbakan Scholz’un fotoğraflarının bulunduğu afişlerle AP seçim kampanyası sürdürdüğüne işaret ederek, “SPD Olaf Scholz’a yarış atı gözüyle baktı ama seçimler onun beygir olduğunu gösterdi” dedi. Spahn, Scholz’nun güven oylaması talep etmesini istedi.

Friedrich Merz

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CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ise “Üçlü koalisyon hükümeti halkın güvenini yitirmiştir. Böyle bir hükümetin ülkeyi ileri götürecek politika üretme ve siyasi kararlar alma yeteneği yoktur. Almanya’da politik değişikliğe ihtiyaç vardır. Bunu artık hükümet partileri de görmelidir” diyerek erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Markus Söder

‘Kardeş parti’ CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder de seçmenin çok açık bir biçimde erken seçime gidilmesinin sinyalini verdiğini belirtti.

Olaf Scholz

GÜVEN OYLAMASI GÜNDEMDE DEĞİL

Hükümetin büyük kanadı SPD ise Şansölye Scholz’un güven oylaması istemesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı. SPD Eş Başkanı Saskia Esken, “Olaf Scholz Almanya’nın Başbakanıdır, görevine devam edecektir” dedi. SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil da genel seçimlerin gelecek yıl sonbaharda yapılacağını hatırlatarak Başbakan Scholz’un güven oyu istemesinin söz konusu olmadığını söyledi.

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DAVA VE BIG ARADIĞINI BULAMADI

ALMANYA’da yaşayan Türk ve Müslüman kökenlilerin kurdukları Yenilik ve Adalet İttifakı (BIG) da Çoğulculuk ve Kalkınma için Demokratik İttifak (DAVA) da AP seçimlerinde umduklarını bulamadılar. 2010 yılında kurulan BIG 2019 yılındaki AP seçemlerinde 68 bin 647 oy alırken, dünkü seçimlerde ancak 31 bin 141 oy alabildi. Bu yıl şubat ayında siyaset sahnesine çıkan DAVA ise ilk kez girdiği AP seçimlerinde 148 bin 724 oy alarak toplam oyların yüzde 0.4’üne ulaştı. Ancak her iki partinin oyları da baraj olmadığı halde milletvekili çıkarmaya yetmedi.