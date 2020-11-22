AA / Fotoğraflar: dpa
Son Güncelleme:
Almanya’da düşen küçük uçağın pilotu öldü
Almanya’nın Türingiya eyaletindeki Ronneburg beldesi yakınlarında küçük bir uçağın düştüğü, pilotunun yaşamını yitirdiği bildirildi.
POLİS tarafından yapılan açıklamada, Grossenstein bölgesi ile A4 otobanı arasındaki tarlaya düşen uçağın enkazını kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Uçağın yanmış enkazından çıkarılan pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiği, kazanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle