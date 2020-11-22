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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 22.11.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Almanya’da düşen küçük uçağın pilotu öldü

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Almanya’da düşen küçük uçağın pilotu öldü
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Almanya’nın Türingiya eyaletindeki Ronneburg beldesi yakınlarında küçük bir uçağın düştüğü, pilotunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

POLİS tarafından yapılan açıklamada, Grossenstein bölgesi ile A4 otobanı arasındaki tarlaya düşen uçağın enkazını kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Uçağın yanmış enkazından çıkarılan pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiği, kazanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Almanya’da düşen küçük uçağın pilotu öldü

Almanya’da düşen küçük uçağın pilotu öldü

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