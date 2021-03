Almanya’da cami dernekleri evi yanan ailelerin yardımına koştu

GEÇEN ay meydana gelen ve 4 evin hasar görmesi sonucu 12’si çocuk 25 kişinin etkilendiği yangındaki zararların bir kısmının karşılanabilmesi amacıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Eyüp Sultan Camisi’nin başlattığı kampanyaya, Viernheim Belediyesi bünyesindeki Lernmobil Derneği ile İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Sultan Ahmet Camisi Derneği destek verdi.

2 BİN 600 EUROLUK YARDIM ÇEKİ

DİTİB Eyüp Sultan Camisi Başkan Vekili Ahmet Doğan, diğer dernek yetkilileriyle evi ve eşyaları yanan aileler için toplanan 2 bin 600 euroluk yardım çekini, Sosyal Yardım Ofisi Müdürü Rudolf Haas’a teslim etti. Haas, toplumsal konularda camilerin duyarlılığını bildiklerini, daha önce başka konularda olduğu gibi yine yardımda bulunduklarını ifade ederek cami yetkililerine teşekkür etti.

VİERNHEIM’DA TEK YÜREK OLDUK

Doğan, burada faaliyet gösteren camiler olarak ihtiyaç sahiplerine sağladıkları katkıdan dolayı mutlu olduklarını belirterek “Nasıl ki yıllar önce Haiti’de deprem, Dresden’de ve Pakistan’da sel felaketi olduğunda yardım topladık, şimdi de yaşadığımız şehir Viernheim’da tek bir yürek olduk. Irkı ve dini ne olursa olsun ihtiyaç duyulan her yerde olmaya, her yere koşmaya çalışan bir teşkilatız. Biz Almanya’nın bir parçasıyız ve her zaman varız.” ifadesini kullandı.