Almanya’da bir Türk genci daha koronaya yenik düştü

Koronavirüs salgını Almanya’da bir Türk vatandaşının daha ölümüne neden oldu. Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Essen şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Coşkun Ecek, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ecek’in Essen Üniversite Hastanesi’nde nisan ayından bu yana tedavi gördüğü ve iki hafta önce de dedesinin aynı hastalıktan hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Essen Belediyesi tarafından hayatını kaybeden Ecek için başsağlığı mesajı yayımlandı.