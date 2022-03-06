Almanya’da bazı Rus kökenli sanatçı ve işletmecilere boykot!

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YAPTIRIMLAR ve dışlamaların bir ucu Rus kökenli sanatçılara kadar uzandı. Münih Filarmoni Orkestrası’nın, birinci şef olan Rus asıllı Valery Gergiev’i görevden almasından sonra Bavyera Devlet Operası da‚ Putin’le arasına yeteri kadar mesafe koymadığı gerekçesiyle dünyaca ünlü opera sanatçısı Anna Nebretko’yla yollarını ayırdığını duyurdu.

CDU SAHİP ÇIKTI

Bazı Rus kökenli işletme sahipleri ise tehdit mektupları almaya başladıklarını ve savaşla ilgili olmadığı halde dükkânlarına yönelik boykot çağrıları olduğu şikâyetinde bulundu. Yaşanan gelişmeler üzerine Federal İçişleri Bakanı ve Federal Hükümetin Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya’da artan Rus düşmanlığına dikkat çekti. CDU da Almanya’da yaşayan Rus kökenli vatandaşlara sahip çıkan açıklamalar yaptı.

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‘AYRIMCILIĞA KARŞIYIZ’

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Ukrayna’ya yönelik korkunç saldırganlık savaşı Putin’in savaşıdır. Bu, Almanya’da yaşayan Rus kökenli insanların savaşı değildir. Rus kökenleri veya dilleri nedeniyle insanlara düşmanca davranılmasına veya ayrımcılığa uğramasına kesinlikle karşıyız” dedi. Bakan Faeser, çatışmanın Almanya’da yaşayan Ruslar veya Ukraynalılar üzerinden yürütülmemesi gerektiğini de ifade etti. Rusya’nın başlattığı savaşa karşı yapılan gösterilerin şu ana kadar barışçıl bir ortamda gerçekleştiğini belirten Faeser, bunun bu şekilde devam etmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Faeser, güvenlik birimlerinin bu konuda duyarlı ve tetikte olduklarını ifade ederek, “Almanya’da yaşayan herkes ve her tesis eşit şekilde korunacaktır” diye konuştu.

‘AVRUPA KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI’

Aynı şekilde Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Yeşiller Partisi’nden Claudia Roth da, Rus sanat ve kültürünün boykot edilmesine karşı uyardı. Bakan Roth, Ukrayna’ya yapılan saldırının ardından Rus kültürüne yönelik abartılı tepkilerin olmaması gerektiğini kaydederken, “Rus sanatını ve kültürünü boykot etme eğilimlerine veya Rus sanatçılara ve ayrıca genel olarak Rusya’dan gelen vatandaşlara yönelik genel şüphelere karşı uyarıyorum” dedi. Sanat ve kültürün evrensel olduğunu vurgulayan Roth, “Zengin olduğu kadar çeşitliliğe de sahip olan Rus kültürü, Avrupa’nın kültürel mirasının ve çağdaş Avrupa kültürünün bir parçasıdır” dedi. Roth, bu durumu Putin’in kullanmasına izin verilmemesini gerektiğini de kaydetti.

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‘ONLARA KARŞI ZORBALIK DOĞRU DEĞİL’

Benzer şekilde CDU genel Sekreteri Mario Czaja da artan Rus düşmanlığına dikkat çekerek eleştirdi. CDU’nun Almanya’daki Rusça konuşan insanların yanında olduğunu belirten Czaja, “Onlara yapılan saldırılar, onlara karşı zorbalık doğru değil. Buna karşı birlikte önlem almalıyız” dedi. Czaja, farklı nüfus grupları arasında yaşanacak gerginliğin Putin’in politikası için bir başarı olacağını söyledi.