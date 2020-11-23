Almanya’da başbakan adayı arayışı

BUNDAN 40 yıl önce, çoğu 68 kuşağından olan kadınlı-erkekli solcuların, çevre koruyucularının, nükleer silah ve santral karşıtlarının ve barış hareketi öncülerinin 13 Ocak 1980’de Karlsruhe’de kurduğu Yeşiller, ‘iktidara talibiz’ dedi.

Hem de partinin tarihinde ilk kez hafta sonu yapılan ‘dijital kurultay’da Eş Başkan Robert Habeck bunu resmen ilan etti.

Aslında bu kurultayın Karlsruhe’de yapılması planlanmıştı.

Ancak COVID-19 belası Yeşiller’in de planlarını altüst etti.

O yüzden kurultay başkent Berlin’deki Tempodrom’da dijital ortamda gerçekleşti.

Tabii bebeklerini, çocuklarını beraberlerinde getiren ve ellerinde şişlerle kazak, çorap, kaşkol ören kadınlı-erkekli delegelerin eski kurultaylarda yansıttıkları renkli görüntülerden de, sataşmalardan da, yüksek sesli yoğun tartışmalardan da eser yoktu bu sefer.

Partinin 40 yıllık tarihinde dördüncü kez hazırlanan ‘Temel İlkeler Programı’ büyük değişiklikler olmadan kabul edildi.

Çünkü iktidara talip bir parti olarak, uyum ve dayanışma sergilemenin şart olduğunu ‘uzaktan kumandalı’ katılan delegeler de biliyordu.

Son dönemlerde olduğu gibi, ‘dijital kurultay’ boyunca da, özellikle medya mensupları en çok “Yeşiller’in başbakan adayı kim olacak?” diye sordu.

Ama bu soruya somut bir yanıt verilmedi.

Eş Başkan Annalena Baerbock da Robert Habeck de partinin başbakan adayının gelecek yıl saptanacağını söylemekle yetindiler.

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Evet...

2021 Almanya’da ‘süper seçim yılı’ olacak.

14 Mart’ta Baden-Württemberg ve Rheinland Pfalz’da Eyalet Parlamentosu seçimleri, Hessen’de de yerel seçimler yapılacak.

25 Nisan’da Thüringen’de, 6 Haziran’da Saksonya Anhalt’ta, sonbaharda da Mecklenburg Vorpommern ve Berlin’de Eyalet Parlamentosu seçimleri yapılacak.

Berlin ile Aşağı Saksonya’da yerel seçimler de.

Almanya’da Yeşiller’li ilk ve tek Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, Baden Württemberg’de 2011 yılında oturduğu koltuğunu korumak için mücadele edecek.

Muhtemelen Yeşiller genel seçimler için başbakan adayını bu seçimlerden sonra ilan edecek.

Aslında sadece Yeşiller’in değil Almanya’da hükümetin büyük kanadını oluşturan Hıristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) ile ‘kardeş parti’ CSU’nun başbakan adayının kim olacağı da belli değildir.

Bırakın başbakan adayını, daha CDU’nun Genel Başkanı’nın kim olacağı da belli değildir.

Zira başbakanlık koltuğu için bir dönemler CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı olarak görev yapan Friedrich Merz, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve Federal Çevre eski Bakanı Norbert Röttgen yarışacaklar.

4 Aralık’ta Stuttgart’ta yapılması öngörülen kurultay koronavirüs yüzünden ertelendi.

Henüz somut bir tarih saptanmadı ama ‘dijital ortamda’ da olsa, yeni yılın ilk aylarında delegeler tercihlerini büyük bir olasılıkla ‘uzaktan kumandalı’ yapıp CDU’nun yeni liderini belirleyecek.

Şu andaki kamuoyu yoklamaları Friedrich Merz’in ‘en şanslı aday’ olduğunu göstermektedir.

Ama her an bir sürpriz yaşanabileceği de göz ardı edilmemelidir.

Ancak yeni seçilecek CDU Genel Başkanı’nın otomatik olarak muhafazakar kanadın başbakan adayı olacağı garantisi yoktur.

Bu kararı CDU ile ‘kardeş parti’ CSU ortak verecektir.

Sürekli “Benim yerim Bavyera’dır” dese de, CSU Genel Başkanı olan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in şansölye adaylığı da gündemdedir.

Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre CDU/CSU ile Yeşiller’in ardından üçüncü sırada gelen Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise kazanma şansı olmadığını bildiği halde, partisinin başbakan adayını haftalar önce ilan etti.

SPD, “Bizim başbakan adayımız Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz” dedi.

23 Mayıs 1949’da anayasanın kabulüyle resmen kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nde şu ana kadar CDU 5 (Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt-Georg Kiesinger, Helmut Kohl ve Angela Merkel), SPD ise 3 (Willy Brandt, Helmut Schmidt ve Gerhard Schröder) başbakan çıkardı.

Sıra partinin 40 yıllık tarihinde genel seçimlere ilk kez bir başbakan adayı ile katılacak olan Yeşiller’de mi?

Zor olsa da neden olmasın?