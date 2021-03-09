Almanya’da aşılama ağustosta biter mi?

ARTIK doktorlar, ülke çapında bürokratik engele takılmadan korona aşısı yapabilecek. Muayenehaneler aşıları toptan şekilde veya eczanelerden tedarik edilebilecek. Ancak buna rağmen aşı merkezleri de hizmet vermeye devam edecek. Muayenehanelerde de aşı sıralamasına riayet edilecek, istisnai durumlarda doktorlar özel olarak karar verebilecek.

Almanya Hastalık Sigortalar Birliği (KBV) ülke genelindeki yaklaşık 75 bin muayenehanenin aşılama için hazır olduğunu belirtti. KBV, yaklaşık 50 bin muayenehanede günde 20 aşı yapılması durumunda bunun haftada 7 milyon aşılama anlamına geleceğini ifade etti. KBV yeteri kadar aşı olması halinde hesaplamalarına göre 1 Ağustos’ta Almanya’da tüm halkın aşılanmış olacağını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz da önceki gün yaptığı açıklamada nisandan itibaren haftada 10 milyon kadar aşılama planlandığını söylemişti.