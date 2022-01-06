Almanya’da aşı zorunluluğu kargaşası

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HÜKÜMET ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner baştan beri aşı zorunluluğuna destek verirken, bazı milletvekilleri buna karşı olduklarını ilan ettiler. Aralarında aynı zamanda FDP Genel Başkan Yardımcısı olan Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolgang Kubicki’nin de bulunduğu liberal 35 milletvekili, federal Meclis’e genel aşı zorunluluğuna karşı bir önerge sundu. FDP eski Genel Sekreteri Linda Teuteberg, ülke genelinde uygulanacak bir aşı zorunluluğunun anayasal sıkıntılara yol açacağına dikkat çekerken, en doğru yolun aşı karşıtlarını ikna etmek olduğunu savundu. Teuteberg, “Genel aşı zorunluluğu yanlış yöntemdir” dedi.

SCHOLZ TAVIR KOYMALI

Anamuhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus ise göreve başlamadan önce aşı zorunluluğundan yana olduğunu ilan eden Başbakan Olaf Scholz’a zaman kaybetmeden somut adımlar atma çağrısında bulundu. Brinkhaus, “Aşı zorunluluğu konusunda ulusal bir uzlaşmaya ihtiyacımız var. Ulusal uzlaşma için Başbakan Scholz kesin tavır koyup zaman kaybetmeden harekete geçmelidir” dedi. CDU’lu Brinkhaus, Almanya genelinde vaka sayısının son günlerde yeniden sistematik olarak artış gösterdiğine dikkat çekerken, “Kaybedecek zamanımız yok” dedi.

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AŞI OTURUMU ERTELENDİ

Federal Meclis’te gelecek hafta Almanya genelinde aşı zorunluluğunun tartışılması öngörülen oturumun ay sonuna ertelendiği açıklandı. Görüşmeler öncesi ilgili komisyonlarda uzmanlarla bir araya gelinmesinin de şimdiden ertelendiği belirtildi. Bu konuyla ilgili somut bir kararın federal Meclis’te en erken mart ayı sonlarına doğru alınmasının beklendiği de açıklandı.