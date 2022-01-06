Almanya’da aşı zorunluluğu kargaşası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMANOmicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
ABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdiABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdi!#ABD
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
Kadın kılığına giren çekiçli saldırgan dehşet saçtıKadın kılığına giren çekiçli saldırgan dehşet saçtı!#Küçükçekmece
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Üniversiteli Enes’in annesinden yürek burkan sözler: Kadir Şeker gibi olduÜniversiteli Enes’in annesinden yürek burkan sözler: Kadir Şeker gibi oldu#Bursa
Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldularTaciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular#Chris Noth
Bakan yasayı duyurdu: Patronların mesai dışı çalışanları araması yasak, haftada 4 gün çalışacaklar...Bakan yasayı duyurdu: Patronların mesai dışı çalışanları araması yasak, haftada 4 gün çalışacaklar...#Belçika
Resmen Bodrumda kendimi eve kapattımResmen Bodrum'da kendimi eve kapattım!#Seray Sever
NBAde Ömer Faruk Yurtseven fırtınası Shaqı geçti, gözünü rekora dikti...NBA'de Ömer Faruk Yurtseven fırtınası! Shaq'ı geçti, gözünü rekora dikti...#NBA
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da aşı zorunluluğu kargaşası

#Almanya#Aşı Zorunluluğu#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da aşı zorunluluğu kargaşası

Almanya’da aylardır süren aşı zorunluluğu tartışmaları partileri de birbirine düşürdü. Hükümet ortağı FDP, genel aşı zorunluluğuna karşı bir önerge sunarken, ocak ayında federal Meclis’te gündeme gelmesi beklenen ve birçok siyasetçinin destek vereceğini açıkladığı aşı zorunluluğu ile ilgili oturum ertelendi.

Haberin Devamı

HÜKÜMET ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner baştan beri aşı zorunluluğuna destek verirken, bazı milletvekilleri buna karşı olduklarını ilan ettiler. Aralarında aynı zamanda FDP Genel Başkan Yardımcısı olan Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolgang Kubicki’nin de bulunduğu liberal 35 milletvekili, federal Meclis’e genel aşı zorunluluğuna karşı bir önerge sundu. FDP eski Genel Sekreteri Linda Teuteberg, ülke genelinde uygulanacak bir aşı zorunluluğunun anayasal sıkıntılara yol açacağına dikkat çekerken, en doğru yolun aşı karşıtlarını ikna etmek olduğunu savundu. Teuteberg, “Genel aşı zorunluluğu yanlış yöntemdir” dedi.

SCHOLZ TAVIR KOYMALI
Anamuhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus ise göreve başlamadan önce aşı zorunluluğundan yana olduğunu ilan eden Başbakan Olaf Scholz’a zaman kaybetmeden somut adımlar atma çağrısında bulundu. Brinkhaus, “Aşı zorunluluğu konusunda ulusal bir uzlaşmaya ihtiyacımız var. Ulusal uzlaşma için Başbakan Scholz kesin tavır koyup zaman kaybetmeden harekete geçmelidir” dedi. CDU’lu Brinkhaus, Almanya genelinde vaka sayısının son günlerde yeniden sistematik olarak artış gösterdiğine dikkat çekerken, “Kaybedecek zamanımız yok” dedi.

Haberin Devamı

AŞI OTURUMU ERTELENDİ
Federal Meclis’te gelecek hafta Almanya genelinde aşı zorunluluğunun tartışılması öngörülen oturumun ay sonuna ertelendiği açıklandı. Görüşmeler öncesi ilgili komisyonlarda uzmanlarla bir araya gelinmesinin de şimdiden ertelendiği belirtildi. Bu konuyla ilgili somut bir kararın federal Meclis’te en erken mart ayı sonlarına doğru alınmasının beklendiği de açıklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Aşı Zorunluluğu#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl