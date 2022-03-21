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BAKAN Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışında yaşayan, çeşitli nedenlerle ailelerinden alınan Türk çocuklarının dilini ve kültürlerini hiç bilmediği ailelere verilmesi ile ortaya çıkan mağduriyetlerin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yanık, bu kapsamda ilk ataşeliği 2015’de Almanya’nın Düsseldorf kentinde, ikincisini ise Köln’de açtıklarını hatırlatarak, “Ataşeliklerimizin yoğun olarak üzerinde durdukları konulardan biri de Almanya’da koruma altına alınan çocuklarımız ve Türkiye kökenli koruyucu ailelerdir. Alman Gençlik Dairelerinin koruma altına aldıkları çocuklarla ilgili bir haber aldığımızda ataşeliğimiz hemen aile ile irtibata geçerek durum tespiti yapıyor ve süreci takip ediyor” dedi.

‘599 KORUYUCU AİLE KAZANDIK’

Yetkililerin aileye hakları konusunda bilgi verdiğini belirten Bakan Yanık, şöyle dedi: “Bir yol haritası çizerek hemen mağdur ailelerimizi yönlendiriyoruz. Ayrıca avukat seçimi konusunda da yardımcı oluyoruz. Ailelerin durumu hakkında yanlış anlamalar varsa gençlik dairesi çalışanları ile irtibata geçiyoruz. Bu kapsamda 2015 yılından bu yana 398 koruma altına alınan çocuk vakasıyla ilgilendik. Ataşeliğimizin desteği ile Almanya’da 200 çocuğumuz ailelerine kavuştu.”

Bakan Yanık, ailelerinden alınma tehlikesi olan 161 çocuğun da koruma altına alınma sürecinde ataşeliklerin gerekli rehberlik hizmetleri vererek ailelerinin yanında kalmasını sağladıklarını belirtti. Yeterli sayıda Türkiye kökenli koruyucu aile olmadığını vurgulayan Yanık, “Türkiye kökenli ailelerimizin koruyucu aile olmaları yönünde teşvik edilmeleri için ataşeliklerimiz bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenliyor. Yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar Türkiye kökenli 599 koruyucu aile adayı kazandık” dedi.