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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da 11 Mart ‘terör kurbanlarını anma’ günü ilan edildi

#Almanya#Hanau#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da 11 Mart ‘terör kurbanlarını anma’ günü ilan edildi

Almanya’da Bakanlar Kurulu 11 Mart’ı terör ve doğa felaketi kurbanlarını anmak için ‘Ulusal Anma Günü’ ilan etme kararı aldı.

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ALMANYA’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 tarihinde ırkçı bir Alman’ın öldürdüğü 4’ü Türkiye kökenli 9 yabancı kökenli kurban Federal Meclis’in bugünkü ‘güncel olay saati’ oturumunda anılırken, aşırı sağa karşı daha kararlı bir mücadele verilmesi talep edildi. ‘Aşırı sağa karşı mücadele’ adı altında düzenlenen oturumda, Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz ile Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi’nin (Afganistanlı) unutturulmayacağı vurgulandı. Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour, toplum olarak ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele verilmesi gerektiğini vurgularken, “Aşırı sağa geçit yok. Demokrasi güvendedir. Bizi kimse dize getiremez. Bu ülkenin geleceği hepimizi geleceğidir. Hepimizin geleceği için birlikte olalım” dedi.

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‘ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİMİZ İÇİN AŞIRI SAĞ TEHLİKEDİR’
SPD’li Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kurbanların isimlerini okuyarak başladığı konuşmasında, “Saldırgan göçmen kökenli oldukları için 9 kişiyi öldürdü. Ama onlar yabancı değildi, onlar buralıydı. Bizden birileriydi onlar. Her şey aydınlatılmalı ki adalete güven sağlanmalı. Hanau ilk değildi. Daha önceleri Solingen, Mölln, Hoyerswerde, Halle’de de yaşandı. Özgürlükçü demokrasimiz için aşırı sağ bir tehlikedir. Biz insanlarımızın hepsini korumak istiyoruz. Kurbanları unutmayacağız” açıklamasında bulundu.

‘KİN HİÇBİR ZAMAN KAZANMAMALI’
CSU’lu Andrea Lindholz, Hanau’da saldırganın tam bir ırkçılık ve tabancı düşmanlığı sergilediğini söyledi. Lindholz, “Bu ırkçı ve aşırı sağcı bir saldırıydı. Kin hiçbir zaman kazanmamalı. Toplumsal birlikteliğe ihtiyacımız var. Her türlü aşırılığa karşı kararlı bir biçimde tepki göstermeliyiz. Aşırı sağ Almanya’nın güvenliği için bir tehdit ve tehlike oluşturmaktadır. Buna karşı mücadele etmeliyiz” dedi.

‘HEPİMİZE DÖNÜK BİR SALDIRIYDI’
Türkiye kökenli SPD milletvekili Hakan Demir de Hanau saldırısının Alman toplumuna dönük bir saldırı olduğunu hatırlattı. Hakan Demir “Bu hepimize dönük bir saldırıydı. Saldırgan tesadüfen seçmedi insanları öldürdüğü yerleri. Orada göçmen kökenli insanların çalıştığını biliyordu. Dün kurbanlardan Ferhat Unvar’ın babası Abdullah Uvar ile konuştum. Ferhat Unvar’ın büyük babası Hanau’nun caddelerini yaptı. Ama torunu göçmen kökenli olduğu için öldürüldü. Onlar yabancı değildi, bizden birileriydi” dedi.

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‘KURBANLARI UNUTMAYACAĞIZ’
Sol Parti Eş Başkanı Janine Wissler de aşırı sağa karşı mücadelenin artırılmasını isterken, “Kurbanları unutmayacağız” dedi. Öte yandan Başbakan Olaf Scholz başkanlığında bugün (çarşamba) Bakanlar Kurulu toplantısında 11 Mart’ın terör ve doğa felaketleri kurbanlarının anılması için ‘Ulusal Anma Günü’ ilan edilmesini karara bağladı.

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