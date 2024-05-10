Almanya’da 10 bin kişi kayıp!

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MERKEZİ Wiesbaden’de bulunan BKA sözcüsü, yaptığı açıklamada kayıp kişilerin yüzde 70’inin erkek, ergenlik çağında ya da erkek çocuğu olduğunu söyledi. Verilen bilgiye göre 13 yaşın altında 1845 çocuk kayboldu. Yaşları 14 ile 17 arasında değişen 3 bin 458 gencin nerede olduğu bilinmiyor. Sözcü, her gün yaklaşık 200 ila 300 yeni aramanın kaydedildiğini ve yaklaşık aynı sayıda aramanın da kişinin ortaya çıkması nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

