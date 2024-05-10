Almanya’da 10 bin kişi kayıp!

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 10:47
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Almanya’da yaklaşık 10 bin kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor. Federal Kriminal Dairesi’nin (BKA) mayıs ayındaki verilerine göre, nerede olduğu bilinmeyen 9 bin 554 erkek ve kadın arananlar listesinde kayıt altında bulunuyor.
MERKEZİ Wiesbaden’de bulunan BKA sözcüsü, yaptığı açıklamada kayıp kişilerin yüzde 70’inin erkek, ergenlik çağında ya da erkek çocuğu olduğunu söyledi. Verilen bilgiye göre 13 yaşın altında 1845 çocuk kayboldu. Yaşları 14 ile 17 arasında değişen 3 bin 458 gencin nerede olduğu bilinmiyor. Sözcü, her gün yaklaşık 200 ila 300 yeni aramanın kaydedildiğini ve yaklaşık aynı sayıda aramanın da kişinin ortaya çıkması nedeniyle iptal edildiğini belirtti.BİR YILDAN UZUN KAYIPLARIN ORANI YÜZDE 3Federal Kriminal Dairesi
’ne göre kayıp vakalarının yaklaşık yarısı ilk hafta içinde çözüme kavuşturuluyor. Bir ay içinde ise vakaların yüzde 80’i çözüme kavuşturuluyor. Bir yıldan uzun süredir kayıp olan kişilerin oranı yaklaşık yüzde 3. BKA’ya göre kayıp kişilerin sayısı Almanya
genelinde farklılık gösteriyor. Polis, normal yaşam çevresinden ayrılan, nerede olduğu bilinmeyen ve hayati veya bedensel bir tehlike olduğu varsayılan kişileri kayıp kişiler
olarak tanımlayıp aramaya başlıyor. Sözcü, reşit olmayan kişiler söz konusu olduğunda, genellikle hayati ya da fiziki bir tehlike olduğundan yola çıkıldığını ve aramayı daha erken başladığını kaydetti.