Almanya yeni yıla evde girdi

ALMANYA’da geçmiş yıllarda düzenlenen kutlamalarla kıyaslanamayacak kadar çok az insan yılbaşı gecesi sokaklardaydı. Yeni yıl evlerde ve küçük gruplar halinde karşılandı. Kullanımı yasak olduğu için daha önceki yıllarda görsel şölene dönüşen havai fişekler de bu yıl çok az patlatıldı. Dolayısıyla havai fişek kaynaklı ölümler ve yaralamalar da yok denecek kadar az oldu. 80 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Brandenburg eyaletinde bir kişi havai fişek kazası sonucu hayatını kaybetti. Kendisinin yaptığı havai fişeği patlatmak isteyen 24 yaşındaki genç, şiddetli patlama sonucu hayatını kaybetti. Brandenburg’da 63 yaşındaki bir kişinin de havai fişeği yakmak isterken meydana gelen patlamada eli koptu. Ülke genelinde en çok havi fişek yasağa rağmen Berlin’de patlatıldı. Yasak özellikle Kreuzberg, Mitte ve Neukölln semtlerinde delindi. Buralarda yeni yıla birkaç dakika kala havai fişekler patlatılırken, polis yasaklara uymayan 80 kişiyi geçici olarak gözaltına aldı. Haklarında yasal işlem yaptıktan sonra serbest bıraktı. YANGIN ÇIKTI

Berlin’de 800 metrekare büyüklüğündeki bir markette çıkan yangın ise korkuttu. Akşam saatlerinde başlayan yangın, gece yarısına kadar söndürülemedi. Çok sayıda itfaiye çalışanın görev aldığı yangın söndürüldüğünde market de tamamen kullanılmaz hale geldi. Marketin arka bölümlerinde büyük miktarda havai fişeğin depolandığı ve yangının da bu yüzden uzun süre kontrol altına alınamadığı kaydedildi. ORDUNUN ARAÇLARI ATEŞE VERİLDİ

Leipzig kentinde de kimliği belirsiz kişi veya kişiler federal orduya ait yedi aracı ateşe verdi. Kundaklanan araçlar kullanılmaz hale geldi. Essen kentinde 30 kişilik bir grup çöp bidonlarını ateşe verip, havai fişeklerle polise saldırdı. Genç oldukları belirlenen gruba takviye polis güçleriyle müdahale edildi. Yaşanan kovalama sonunda 16 yaşındaki bir genç yakalandı. Olayda yaralanan olmadı. Tıpkı Berlin gibi daha önceki yıllarda kitlesel kutlamaların yapıldığı Münih, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart gibi kentlerin sokak ve meydanları da boş kaldı.

