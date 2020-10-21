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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 21.10.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Almanya yayılmayı durduramıyor

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Almanya yayılmayı durduramıyor
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Kovid-19, Almanya’da kontrolsüz bir şekilde ve hızla yayılıyor. Birçok eyalette belirlenen risk sınırları çoktan aşıldı.

ROBERT Koch Enstitüsü’nün verilerine göre son 24 saatte 7 bin 595 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 380 bin 762’ye çıktı. Bir günde 39 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 9 bin 875’e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da bir günde 24 artarak 879 oldu. Bir hafta öncesine göre artış ise 261 olarak gerçekleşti. Robert Koch Enstitüsü, 7 gün içinde 100 bin nüfusta 50 vakaya ulaşılmasını riskli olarak belirlerken, Almanya’da bu rakam 51.3 olarak açıklandı. Bazı eyaletlerde ise çok daha yüksek rakamlara ulaşıldı. Berlin 92.6 ile ilk sarıyı alırken, Bremen 82, Hessen 69.9, Kuzey Ren Vestfalya’da 67, Saarland’da 58.5, Bavyera’da 55.
Robert Koch Enstitüsü son bir haftada 100 bin nüfusa 35 ile 50 arasındaki vaka sayısını ise tehlikeli sınır olarak kabul ediyor. Tehlike sınırında bulunan eyaletler ise şunlar; Baden Württemberg 48.8, Hamburg 46.1, Saksonya 41.8 ve Rheinland Pfalz 39.7. Diğer eyaletlerdeki son bir hafta tespit edilen vaka sayısı 100 bin nüfusa oranlandığında 35’in altında kaldı.

 

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