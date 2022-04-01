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Almanya yanlış silahları mı gönderdi?

#Amanya#Ukrayna#Christine Lambrech
Almanya yanlış silahları mı gönderdi

Uzun süre Ukrayna’nın silah talebini geri çeviren Almanya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın başlattığı savaş sonrası Ukrayna’ya gönderdiği roketlerin bir bölümünün küflendiğinin ortaya çıkmasıyla eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Die Welt gazetesi, Almanya’nın, Ukrayna’nın, değişen savaş durumlarına göre ihtiyacı olmayan yanlış silahları verdiğini iddia etti.

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Die Welt gazetesi, bir Ukrayna hükümet yetkilisinin, “Savaşın bu aşamasında özellikle ihtiyaç duyduğumuz silahların listede olmamasından endişe ediyoruz” sözlerini aktardı. Eleştirilerin hedefinde olan Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksij Reşnikow ile yaptığı telefon görüşmesinde gönderilecek silahları gündeme getirmediğini belirten Die Welt gazetesi, Ukrayna tarafının Alman Savunma Bakanı’nın yaklaşımına çok kızdığını yazdı. Maybrit Illner’in siyasi tartışma programına katılan Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya’nın çabalarını överken Die Welt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni yardımcısı Robin Alexander, “Ukraynalılara sorarsanız, hiç memnun değiller. Aslında şimdi o silahları kendileri satın aldılar” dedi. Berlin’e ziyarette bulunan Kiew Belediye Başkanı’nın Federal Ekonomi Bakanlığı müsteşarı Sven Giegold ile görüşmesi sırasında Almanya’nın göndereceği silahların listesinin kendisine verildiği belirtildi.

 

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#Amanya#Ukrayna#Christine Lambrech

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