Almanya ve Fransa’dan 500 milyar Euro’luk kurtarma teklifi

BAŞBAKAN Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı video konferans sonrası ortak basın toplantısında, Kovid-19 salgınının AB’nin kurulduğundan bu yana karşılaştığı en ağır kriz olduğunu kaydetti. Fransa ve Almanya olarak bu salgına karşı mücadelede bir mesaj vermek istediklerini ve bu mesajın AB bütçesinden 500 milyar Euro’luk bir fonun salgından en çok zarar gören bölgelerle sektörlere yönlendirilmesi olacağını ifade eden Merkel, “Amaç, Avrupa’nın bu krizden daha güçlü, daha uyumlu ve dayanışma içinde çıkmasıdır” diye konuştu. AB ülkeleri arasındaki uyumun salgın nedeniyle tehlikeye girebileceği uyarısında bulunan Merkel, “Avrupa şimdi birlikte durmalı” dedi. Salgının bazı soruları da beraberinde getirdiğini anlatan Merkel, “27 ülke olduğumuzu biliyoruz. Ancak Almanya ve Fransa olarak bir ivme verirsek, Avrupa’da fikir bulmaya yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Harekete geçmeliyiz, Avrupai tutum sergilemeliyiz. Bugün krize kısa cevap veriyoruz, uzun cevapların tartışılması gerekecek” ifadelerini kullandı. Merkel, AB’nin yedi yıllık bütçesinin bağlandığına işaret ederek söz konusu fonun kaynağı üzerinde çalışılacağını bildirdi. AB’DEN DESTEK GELDİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya ve Fransa’nın salgının ekonomik sonuçlarına yönelik toplam 500 milyar Euro’luk kurtarma fonu kurulması teklifinin ardından açıklama yayımladı. Salgın nedeniyle Avrupa’nın ekonomik bir sınama yaşadığını ifade eden von der Leyen, “Fransa ve Almanya’nın yapıcı teklifini memnuniyetle karşılıyorum” ifadesini kullandı. Von der Leyen, söz konusu teklifin AB bütçesine entegre bir fon kurulmasına yönelik olduğuna işaret ederek, AB Komisyonu’nun üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) görüşlerini dikkate alan bir teklif üzerinde çalıştığını belirtti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya ve Fransa’nın kurtarma fonu için ortak bir zemin bulma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum” değerlendirmesinde bulundu. Teklifin, salgının sonuçlarına karşı doğru yönde atılmış bir adım olduğunu vurgulayan Michel, bir anlaşma sağlamak için AB üyesi 27 ülkenin de sürece dahil olması gerektiğini ifade etti.