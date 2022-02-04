Almanya vaka sayısında rekor tazeledi: Günlük sayı 248 bini geçti

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ALMANYA’da Kovid-19 vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor. Almanya Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’da son 24 saatte 248 bin 838 yeni vaka tespit edilirken Kovid-19 nedeniyle 170 kişi de hayatını kaybetti. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise 1349.5 olarak kaydedildi.

VAKA SAYISI 10 MİLYONU AŞTI

Salgının başından bu yana, Almanya’da 10 milyon 671 bin 602 koronavirüs vakası tespit edildiği, 118 bin 504 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede, yoğun bakım servislerinde yatan hastaların yüzde 11’ini Kovid-19 hastalarının oluşturduğu, koronavirüs bulaşmış hasta sayısının ise 2 bin 264 olduğu ve hastaların 1146’sının da solunum sistemine bağlı olarak hayatlarını sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca, ülkede yoğun bakım servislerinde 21 bin 184 hasta bulunduğu, hastanelerde 3 bin 828 boş yatak bulunduğu kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı yüzde 84.70 olarak açıklandı. Almanya’da 26 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyalarında Alman halkının yüzde 75.9’i iki doz Kovid-19 aşısı yaptırmış, yüzde 53.6’sı ise hatırlatıcı doz almıştı.