Almanya, Türkiye ‘yüksek riskli’ statüsünden çıkardı

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RKI‘nin bu kararına sonra yüksek riskli ülke kalmadı. RKI’den yapılan açıklamada, “Omikron varyantı daha yaygın hale geldikçe, bu varyantın yaşamı tehdit eden bir hastalığa neden olma yeteneğinin, daha önce baskın olan varyantlara kıyasla daha az şiddetli olduğu görülmüştür“ denildi. Ancak enstitü, ülkelerin yüksek riskli bölge statülerinin kaldırılmasına rağmen durumun her an değişebileceği uyarısında bulunarak dikkatli davranılmasını istedi.