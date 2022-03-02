Almanya, Türkiye ‘yüksek riskli’ statüsünden çıkardı

RKI‘nin bu kararına sonra yüksek riskli ülke kalmadı. RKI’den yapılan açıklamada, “Omikron varyantı daha yaygın hale geldikçe, bu varyantın yaşamı tehdit eden bir hastalığa neden olma yeteneğinin, daha önce baskın olan varyantlara kıyasla daha az şiddetli olduğu görülmüştür“ denildi. Ancak enstitü, ülkelerin yüksek riskli bölge statülerinin kaldırılmasına rağmen durumun her an değişebileceği uyarısında bulunarak dikkatli davranılmasını istedi.OMIKRON YAZIN DA DEVAM EDECEK
Öte yandan korona
salgını döneminde ismi öne çıkan isimlerden olan virolog Christian Drosten
, yaz aylarında da salgının yayılmaya devam edeceği uyarısında bulundu. Drosten, korona vaka sayısının düşmesine rağmen yaz aylarında omikron varyantının yayılmaya devam edeceğini ifade etti. NDR
radyosuna konuşan Drosten, bir yandan aşılamanın yavaşlar olduğuna diğer yandan ise omikron varyantının kolay yayılma hızına dikkat çekerken, “Bu yüzden enfeksiyonsuz bir yaz olmayacağını varsayıyorum” dedi. Drosten, Güney Afrika’da Omikron dalgasının yaz ortasında dik bir şekilde yükseldiğine dikkat çekti. Drosten bu nedenle yaz aylarının rehavetine kapılıp kalabalık ve kapalı ortamlarda maskelerin çıkarılmaması gerektiğini ifade etti.