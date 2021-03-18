Almanya-Rusya arasında medya savaşı kızışıyor

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, Almanya’ya misilleme yapacağı tehdidinde bulununca, Almanya da basın özgürlüğünün önemli değer olduğunu hatırlattı. Ancak Almanya, Rusya’nın RT’nin banka hesaplarının neden kapatıldığı yönündeki eleştirilerine yanıt vermedi. Rus medyasına yönelik yürütülen kampanyaya sert tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Berlin’e, RT medyasına normal şekilde işleyebilir bir ortam yaratması konusunda çok ciddi şekilde çağrıda bulunuyoruz. Aksi halde Rusya’da görev yapan Alman medya temsilcilerine de benzer şekilde karşı tedbirler almak zorunda kalacağız” dedi. Sorunun çözümünden yana olduklarını ve Rusya’nın bu konuda bir çatışma istemediğini vurgulayan Zaharova, Almanya’nın şu ana kadar RT’ye uyguladığı yaklaşıma yönelik eleştirilere cevap vermediğini hatırlattı. Zaharova, daha önce de Alman bankalarının RT’ye ait banka hesaplarını kapatmasını eleştirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Almanya’nın tanınmış bankalarından Commerzbank, mayıs ayı sonunda RT’nin hesabını kapatacağını açıklamıştı. Bunun dışında birçok Alman bankası RT ile çalışmayı reddederek banka hesabı açmayı kabul etmedi. Yetkili bir Alman kurumunun bankaları arayarak RT’nin hesabını kapatması yönünde talepte bulunduğunu kaydeden Zaharova, bankalara baskı yapan kurumun ismini vermedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MÜZAKERE EDİLEMEZ

Bu açıklamaya tepki gösteren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Basın özgürlüğü müzakere edilemez. Bunu Rus tarafına da açık bir şekilde aktardık” dedi. Görevlerinin, gazetecilerin işlerini yapabilmelerine olanak sağlamak olduğunu ifade eden Maas, gazetecilerin yurt dışında da özgür bir şekilde çalışabilmesi gerektiğini söyledi. Maas, “Bu Almanya’da mümkün ve Rusya’da da mümkün olmalı” dedi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Miguel Berger de, Rus Büyükelçi Sergej Netschajew ile telefonda konuşarak federal hükümetin bu konudaki görüşünü aktardı.