Almanya nüfusunun yüzde 40’ı riskli grupta

BILD gazetesine konuşan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Eğer bir aksilik çıkmazsa, gelecek yıl başından itibaren aşı yapmaya başlamayı planlıyoruz. Almanya, Japonya’dan sonra dünyanın en yaşlı nüfusa sahip ikinci ülkesi. 60 yaşın üzerinde 23 milyon Alman vatandaşı var. Nüfusun yüzde 30 ile 40’ı riskli grupta. Biz bir refah ülkesiyiz ve bunun getirdiği hastalıklar şeker, yüksek tansiyon, yüksek kilo, bunların hepsi risk faktörü” diye konuştu.

6 BİNİ AŞARSA

Aşıyı seyyar aşı ekiplerin yapacağını söyleyen Sağlık Bakanı Spahn, “Seyyar aşı ekibi hastanelere, huzurevlerine giderek isteyene aşı yapacak. Öncelik sıralamasını aşı hakkında daha fazla bilgi sahibi olunca yapabileceğiz. Eğer günlük 20 bin yeni vakadan yüzde 2’si tedavi için yoğun bakıma yatarsa, günde 6 yüz hasta eder. Eğer yoğun bakımda tedavi ortalama 15 gün sürerse, 6 bin eder. Biz yoğun bakımda tedavi gören 6 bin hasta sayısını göreceğiz. 6 bini bizim sağlık sistemimiz kaldırır. Ama ondan sonrasında zorlanır. Eğer yoğun bakım üniteleri dolup taşarsa, o zaman geç kalmış oluruz” dedi.

SOSYAL TEMASTAN UZAK DURUN

Sağlık Bakanı Spahn virüsün yayılmasını önlemek için sosyal temastan kaçınılmasının önemini vurguladı ve “Virüs insanların bir araya geldiği yerde yayılıyor” diye konuştu.