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Avrupa
AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 19:30,Son Güncelleme:/

Almanya mülteci alım programını askıya aldı

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Almanya mülteci alım programını askıya aldı
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Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye ile mülteci kabul programını (üçüncü ülkeye yerleştirme) geçici olarak durdurdu.

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın, Federal Göç ve Mülteciler Dairesine (Bamf) gönderdiği yazıda, Türkiye ile var olan yeniden yerleştirme programının yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında ikinci bir emre kadar askıya alındığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, yaptığı açıklamada, yazının Bamf’a gönderildiğini doğrulayarak “Bire bir olan mekanizmayı askıya aldık. Zaten sınırlarda kısıtlama mevcut olduğundan bu programı uygulamanın şu anda imkânı yok” dedi.
Almanya, 2012 yılından bu yana Türkiye ve Lübnan’daki mültecileri, yeniden yerleştirme programı kapsamında ülkeye kabul ediyordu. Almanya’nın bu yolla her yıl yaklaşık 5 bin sığınmacıyı kabul ettiği belirtiliyor.

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