Almanya, ırkçı Paludan’ı sınır dışı etti

Berlin Eyalet İçişleri Senatörlüğü’nden yapılan açıklamada, Paludan’ın ülkeye giriş yasağını çiğnemekten gözaltına alındığı ifade edildi. Paludan’ın 27 Ekim’de Kopenhag’dan Berlin Tegel Havalimanı’na geldiği ancak ülkeye giriş izni verilmediği vurgulanan açıklamada, buna rağmen 28 Ekim’de tekrar uçakla Berlin’e gelen Paludan’ın burada gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiği belirtildi. Açıklamada, Paludan hakkında yasalara muhalefetten soruşturma başlatıldığı duyuruldu.