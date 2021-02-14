Almanya güneydoğu sınırını kapatıyor
Koronavirüsün tehlikeli varyantlarına karşı Almanya’nın Çek Cumhuriyeti ve Tirol sınırlarında katı giriş kısıtlamaları bugünden itibaren başladı.
BAVYERA Başbakanı Markus Söder ve İçişleri Bakanı Joachim Herrmann sınır bölgesi Schrindig’de düzenledikleri basın toplantısında sınır kontrolleri hakkında bilgi verdi. Çarşambadan itibaren, yalnızca sistematik olarak ilgili gruba ait olduklarını gösteren uygun kanıta ve negatif bir teste sahip olan yolcular girebilecek.
SINIRDA KONROL
Çek Cumhuriyeti sınırında gece yarısından beri 717 kişi kontrol edildi, 288 kişinin girişine izin verilmedi. Tirol sınırında 1000’den fazla kişi kontrol edildi, 247’sinin geçişine izin verilmedi.
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