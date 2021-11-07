Almanya genelinde 2G kuralı isteniyor

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THÜRINGEN Büyükşehir Belediye Başkanı Robert Palmer testlerin yeniden ücretsiz olması çağrısı yaptı. Ancak salgının önüne geçebilmek için özellikle aşı olmayanlara yönelik kısıtılamaların daha da sertleştirilmesi isteniyor. Alman Doktorlar Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi için 2G kuralının ülke genelinde uygulanmasını önerdi. Özellikle hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının yeniden dolmaya başladığına dikkat çeken Reinhardt, restoran, cafe, sinema, tiyatro ve kapalı alanlardaki etkinliklere sadece aşı yaptıranlar ile enfekte kaptıktan sonra iyileşenlerin alınması istendi. Reinhardt, “Hastanelerde yatarak tedaviyi güvence altına almak söz konusu olduğunda, bunun haklı talep olduğunu düşünüyorum. Şu anda kliniklerde tedavi edilmesi gereken ağır korona vakaları genelde aşısızlardan oluşuyor” dedi.

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SAKSONYA EYALETİNDE 2G KURALINA GEÇİLDİ

SPD Sağlık Politikası Uzmanı Karl Lauterbach da, 2G kuralının market gibi gıda ürünlerinin satıldığı perakende dükkânlar ile eczaneler gibi günlük ihtiyaçların bir parçası olmayan tüm alanlarda uygulanması gerektiğini söyledi. Almanya’da hafta başından itibaren Saksonya eyaleti 2G kuralını hayata geçirdi. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de iş yerinde korona salgınının yayılmasının önlenmesi için 3G kuralının sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti. Söder, işverenlerin çalışanlarına aşılı olup olmadığı veya test yaptırıp yaptırmadığını sormaya hakkı bulunduğunu ifade etti.

‘2G’NİN ETKİSİNİ ABARTMAYIN’

Öte yandan virolog Jonas Schmidt-Chanasit ise 2G kurallarının etkisinin abartılmasına karşı uyarıda bulundu. Deutschlandfunk radyosuna konuşan Schmidt-Chanasit, 2G’nin ‘göstermelik bir güvenlik’ sağladığını söylerken, aşılı kişilerin de, olasılık daha düşük olsa bile enfekte olabileceği ve virüsü bulaştırabileceğini kaydetti. Chanasit, koronavirüsün yayılmasını önlemek için tam anlamıyla güvenlik isteniyorsa bunun ancak, 1G kuralıyla olabileceği, yani aşılanmış olsa dahi herkese test uygulanarak gerçekleşebileceğini vurguladı.