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Almanya, Filistin’i tanımayacak!

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#AVRUPADAN HABER#Almanya, Filistin’İ Tanımayacak#Annalena Baerbock
Almanya, Filistin’i tanımayacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 10:11

Avrupa’da Norveç, İspanya ve İrlanda’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararının ardından gözler diğer Avrupa ülkelerine çevrildi. Almanya ise ABD, Fransa ve Büyük Britanya gibi Filistin’i devlet olarak tanımamaya devam edeceğini açıkladı.

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ALMANYA Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bir Filistin devletinin ‘sembolik olarak tanınmasının’ durumu çözmeyeceğini söyledi. Baerbock, Fransız ve Polonyalı meslektaşlarıyla istişarelerin ardından yaptığı açıklamada, “Şu anda yaşadığımız bu korkunç durumun çözümü için sembolik bir tanıma değil, siyasi bir çözüm gerekiyor. Ancak Almanya ve Avrupa dış politikası, bağımsız bir Filistin devleti hedefini takip etmeye devam ediyor” dedi. Norveç, İrlanda ve İspanya’nın girişimlerine doğrudan değinmeden sözlerini devam eden Baerbock, “Eğer şu anda basit bir tanıma barışı getirecekse, bu dünyada hiçbir insanın, hiçbir politikacının tereddüt edeceğini sanmıyorum” diye konuştu.

DOĞRUDAN MÜZAKERE ÇAĞRISI
Baerbock, Orta Doğu ihtilafının çözümü ve iki devletli bir çözüm için iki taraf arasında doğrudan müzakere çağrısında da bulundu. Bir yandan kaçırılan rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini ifade eden Baerbock, diğer yandan Gazze’deki ölüm ve acılara son verilmesi gerektiğini vurguladı. Gazze Şeridi’ndeki sivillerin daha fazla insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Baerbock, “Bu akut kriz diplomasisi olmadan bağımsız bir Filistin devleti gerçeğe dönüşmeyecektir” dedi.
Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da daha önce yaptığı açıklamada, Almanya’nın, İsrail ve Filistinliler arasında müzakerelerle oluşacak iki devletli bir çözüm hedefine bağlı kaldığını belirtmişti. “Bunun sonunda bağımsız bir Filistin devletinin varlığının kabul edileceğini” belirten Hebestreit, ancak böyle bir iki devletli çözümün şu an için çok uzakta olduğunu kaydetti.

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#AVRUPADAN HABER#Almanya, Filistin’İ Tanımayacak#Annalena Baerbock

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