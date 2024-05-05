Almanya, elini taşın altına koymalı

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“MÜSLÜMAN karşıtı söylemleri bulunan, 5 yıl önce de Bavyera’da minarelerin yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını Meclis’e getiren AfD’nin, Bavyera Parlamentosu’nun koridorlarında, demokrasinin kalbinde ‘İslam, Bavyera’nın bir parçası değildir’ afişi asması, Bavyera’da 2019-2024 yılları arasında hiç minare yapma müracaatı olmadığı halde, Bavyera’da minarelerin yasaklanmasına yönelik bir yasa tasarısını tekrar gündeme getirmesinden endişe duyuyoruz. Gündem olmayan konuları gündeme getirip sorunmuş gibi sunuyor, bilhassa Türk ve Müslüman düşmanlığını körüklüyorlar. Resmen Türkleri ve Müslümanları hedef gösteriyorlar. Okullarda Türkçe dersi alan öğrencilerin sayısı giderek azalıyor. Artık Türkiye’den fazla öğretmen talep edilmiyor. Almanya’da Müslümanların dini ihtiyaçlarına yönelik çalışan imamların maaşlarının Almanya tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Almanya’nın bu konuda elini taşın altına koyması, imamların masraflarını ödemesi gerekir. Türkiye’den ödenmesi, Türkiye’de vergi ödeyen inanlara büyük bir külfet. Yurt dışında Müslümanlar yaşıyor diye Türkiye’deki vergi ödeyenlerin günahı ne? Neden onlara imamların masraflarını ödetiyoruz.”



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‘GENÇLER SİYASETE GİRMELİ’

“Bavyera’da yabancı düşmanlığı artmasına rağmen milletvekilleri arasında en yüksek oyu ben aldım. Bu da gösteriyor ki, toplumun çoğunluğu Arif Taşdelen isimli bir yabancıyı da milletvekili olarak parlamentoya seçebiliyor. Ben SPD’nin eyalet başbakanı adayından bile oran olarak fazla oy aldım. Bu da büyük bir başarı. Bu başarının ardı gelir. Gençlerimiz siyasete ilgi göstermeli. Bizlerin bu başarıları ve çalışmaları gençlere de kapıları açmış oluyor. Almanya’da veya Bavyera’da doktorlarımız, iş kadınlarımız, iş insanlarımız, esnaflarımız, çeşitli dallarda başarılı olan Türkiye kökenli insanlarımızın yanı sıra siyasetçilerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Ben, gençlerimizin siyasete atılması konusunda elimden geleni yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim.”



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Mevlâna Restoran’da yapılan görüşmede, AGC önceki dönem başkanları Mevlüt Yeni, Erdoğan Kâhya, Bavyera Türk-Alman Tabipler Birliği Onursal Başkanı Dr. İsmail Baloğlu, Nürnberg Nachrichten (NN) Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Joachim Hauck ile NN haber editörü Volkan Altınordu hazır bulundu.

