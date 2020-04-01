Almanya dönüşü kendini karantinaya aldı

37 yıldır uzun yol şoförlüğü yapan Haşim Çetinkaya, 12 Mart’ta Kapıkule Sınır Kapsı’ndan çıkış yaparak Almanya’ya gitti. Taşıdığı yükü Almanya’ya bırakıp Türkiye dönüşe geçen Çetinkaya, 26 Mart’ta Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiyeye giriş yaptı. Çetinkaya, Karabük’e gelmeden önce eşini arayıp, çocukları da alarak oğlunun evine gitmesini istedi. Cuma günü eve varan Çetinkaya, kendini karantina altına aldı. 4 çocuğu 4 torunu olduğunu belirten Çetinkaya, “Evde tekim. Çocuklarıma, torunlarıma, hanımıma gelirken telefon ettim, ‘Evi boşaltın ben dönüyorum, 14 gün kalmam lazım, evde karantinaya girmem lazım’ dedim. Onlar da ‘Tamam’ dediler gittiler. Şu an oğlumun evinde kalıyorlar. Ben burada yalnız kalıyorum. 14 günlük karantina süreci içerisinde evde yiyip içip yatıyorum kendime bakıyorum” dedi.

Virüs ihtimaline karşı yakınlarını düşünerek kendini karantinaya aldığını ifade eden Çetinkaya, “Kimsenin kimseye bulaştırmaya hakkı yok. Bu kötü bir mikrop. Allah göstermesin bu bizde de olabilir. Ben dışarıdan geldim, başkasına bulaşmasın, başkasına geçmesin diye bunu düşünerek kendimi karantinaya aldım. 65 yaş üstü evde kalıyor ama işi olmayan kimse dışarı çıkmasın, kimse kimseye bulaştırmasın. Kimse bilemez kendi üzerinde var mı yok mu? Sinsi bir hastalık bu. Onun için vatandaş evinde kalsın. Devletimiz çağrı yapıyor. ‘Evde kal Türkiye’ diye. Ben de diyorum ‘Evde Kal Türkiyem’ sağlıklı kalın” diye konuştu.