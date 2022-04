Almanya Cumhurbaşkanı, Almanya’dır

Haberin Devamı

STEINMEIER, hiç tereddüt etmeden buna evet dedi. Ama Varşova’daki görüşmelerinden sonra Duda ile ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında Steinmeier, hiç beklenmedik bir açıklamada bulundu. Duda ve Baltık ülkeleri devlet başkanları ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giderek Avrupalı dayanışması sinyali vermeyi hedeflediklerini vurgularken, “Ben buna hazırdım. Ama belli ki, bunu kabullenmek zorundayım, Kiev’de istenmiyorum” dedi.

Bu gerçekten hem hiç beklenmedik hem de çok şaşırtıcı bir açıklamaydı.

Ertesi gün Polonya ve Baltık ülkeleri devlet başkanları Kiev’e giderken, Steinmeier Berlin’e geri döndü.

DİPLOMATİK BİR SKANDALDIR

Evet...

Rusya, Ukrayna’da kanlı bir savaş sürdürmektedir.

Ukrayna’da her gün insanlar öldürülmektedir.

Ukrayna’da yerleşim bölgeleri bombalanmakta, okullar, hastaneler, binalar tahrip edilmektedir.

Almanya diğer ülkelerle birlikte bu kanlı savaşın bir an önce durdurulması için gece gündüz kafa yormaktadır.

Rusya’ya dönük yaptırımlara tam destek vermektedir.

Her ne kadar başlangıçta arzu edilen kadar çabuk ve kararlı hareket etmese de Almanya da Ukrayna’ya silah yardımında bulunmaktadır.

Ekonomik yardımını artırarak sürdürmektedir.

Böyle olduğu halde Avrupa Birliği’nin (AB) lokomotifi konumundaki Almanya gibi bir ülkenin cumhurbaşkanını Ukrayna’da görmek istememek ve “Gelirse kabul etmem” demek diplomatik bir skandaldır.

Hele hele cumhurbaşkanını görmek istemedikleri aynı ülkenin başbakanını Kiev’de görmek istemek daha da büyük bir diplomatik ve politik skandaldır.

13 Şubat’ta önümüzdeki 5 yıllık dönem için yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Steinmeier, yaptığı konuşmasında daha o günlerde savaşa dönüşmemiş olan Ukrayna-Rusya krizine de değindi ve “Askeri bir sürtüşme tehlikesi yaşanan bir dönemdeyiz. Bunun sorumlusu Rusya’dır. Ukrayna’daki insanların korkusuz yaşama hakkı vardır. Yalnız Ukrayna’da değil, bölgedeki birçok ülkede insanlar korku içinde yaşamaktadır” açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Ukrayna’nın boynundan ipi çıkarın” çağrısında bulundu.

ALMANLARI KÜPLERE BİNDİRDİ

Cumhurbaşkanı Steinmeier’in Ukrayna’da ‘istenmeyen adam’ ilan edilmesi tabii Almanları küplere bindirdi.

Yeşiller’li Federal Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck, “Ukrayna tarafı politik bir hata yaptı. Almanya Cumhurbaşkanı Almanya’dır. Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edilmemesi, Almanya’nın reddedilmesidir” diyerek sert tepki gösterdi.

Hür Demokrat Partili (FDP) Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki de, “Bizim devlet başkanımızın ‘istenmeyen adam’ ilan edildiği bir ülkeye FDP’nin de yer aldığı bir hükümetin başbakanının seyahat etmesini düşünemiyorum” diyerek Başbakan Olaf Scholz’un Kiev’e gitmesine karşı olduklarını gizlemedi.

Eski bir diplomat olan FDP milletvekili Alexander Graf Lambsdorff da, yasama organları arasında hiyerarşi olmasa da protokolde ilk sırada yer alan Cumhurbaşkanı Steinmeier Kiev’e gidemezken, Başbakan Scholz’un böyle bir ziyarette bulunmasının cumhurbaşkanlığı makamına vurulacak ‘çifte hakaret’ olacağına dikkati çekti.

Başbakan Scholz, Ukrayna’nın tutumunu ‘şaşırtıcı’ bulduğunu ve kısa bir süre içinde ziyaret düşünmediğini söylemekle yetindi.

UKRAYNA’NIN DAYANIŞMAYA İHTİYACI VAR

Evet...

1998-2005 yılları arasında Başbakanlık Dairesi Başkanlığı, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Federal Dışişleri Bakanlığı yapan Frank-Walter Steinmeier, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi için yoğun çaba göstermiştir.

Kuzey Akım 2 doğal gaz projesinin imzalanmasına tam destek vermiştir.

Ama bunların hepsini Almanya Federal Cumhuriyeti ve Almanların çıkarı için yapmıştır.

Soğuk Savaş döneminden sonra Rusya ile Avrupa arasında ‘yeni köprüler’ inşa edilmesi için yapmıştır.

Kaldı ki, bunların hata olduğunu itiraf edip özür de dilemiştir.

Cumhurbaşkanı Steinmeier de en az Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kadar bu savaşa karşıdır.

Ukrayna’nın dayanışmaya ihtiyacı vardır, dışlamaya değil.

Bunu Volodimir Zelenski de unutmamalıdır.