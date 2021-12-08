Almanya Başbakanı Olaf Scholz

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736 sandalyeli Federal Meclis’te oy kullanan 707 milletvekilinden 395’i Scholz’a “Evet”, 303 milletvekili “Hayır” oyu kullandı, 6 parlamenter çekimser kaldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı. 416 milletvekili bulunan koalisyon hükümeti mensubu milletvekillerinin kaçının Scholz’a destek vermediği ise gizli oylama yapıldığı için belli değil. Oylamadan sonra SPD, FDP ve Yeşiller milletvekilleri Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz’u ayakta alkışladılar. CDU/CSU’lu, AfD’li ve Sol Partili milletvekilleri ise hem ayağa kalkmadılar hem de alkışlamadılar. Oylama sırasında Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, eski Başbakan Gerhard Schröder, Federal Meclis eski Başkanları Rita Süssmuth, Wolfgang Thierse ve Karl Lammert de tribünde yer aldı.

MAZBATASINI ALIP YEMİN ETTİ

Oylamadan sonra ‘Bellevue Sarayı’na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den mazbatasını alan Scholz, ardından tekrar Federal Meclis’e gelerek yemin etti. Scholz, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas’ın elinde tuttuğu “Gücümü Alman halkının huzur ve refahını artırmaya adayacağıma, zarar görmesini engellemek için kararlılıkla çalışacağıma, anayasa ve federal yasaları koruyup savunacağıma, görevimi yaparken hakkaniyet içinde davranacağıma ve herkese adil olacağıma yemin ederim” metnini okudu. Ancak daha önceki başbakanlardan bazıları gibi Olaf Scholz da “Tanrı yardım ettiği sürece” demedi.

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