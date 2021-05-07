Almanya, aşıların patentinin kaldırılmasına karşı çıktı

ALMAN hükümet sözcüsü, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, fikri mülkiyet haklarının korunmasının ‘yenilik kaynağı’ olduğunu ve gelecekte böyle kalması gerektiğini belirtti. Aşı üretiminde sınırlayıcı faktörün patentlerin değil, üretim ve yüksek kalite standartların olduğunu vurgulayan sözcü, “Biz Almanya olarak, Avrupa Birliği ve dünyada aşı üretim kapasitesinin artırılması için yoğun çaba harcıyoruz” ifadesini kullandı.

ABD DESTEKLEMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda karar alınmadığını belirtmişti. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai de Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, DTÖ’de gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirmişti.

ŞAHİN: DOĞRU BİR YOL DEĞİL

Fikri mülkiyet hakkının kaldırılması fikri yoksul ve bazı gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenirken zengin Batılı ülkelerde plana karşı çıkan şirketlerin ve araştırmacıların sayısı oldukça fazla olması da dikkati çekiyor. Bu arada, Alman ilaç firması BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.