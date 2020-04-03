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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 16:29,Son Güncelleme:/

Almanya 194 bin vatandaşını tahliye etti

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Almanya 194 bin vatandaşını tahliye etti
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Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yurtdışında bulunan ve koronavirüs krizi nedeniyle 56 ülkede mahsur kalan 194 bin Alman vatandaşını tahliye ettiklerini duyurdu.

BERLİN’de hükümetin basın toplantısında gelen soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Adebahr, ”56 ülkeden şimdiye kadar 194 bin Alman vatandaşını getirdik. Yeni Zelanda’da 10 bin vatandaşımız daha var tahliye bekleyen. Ayrıca Güney Afrika’da 7 bin, Tayland’da 4 bin, Hindistan’da 2 bin 700, Peru’da 2 bin, Avustralya’da ise 5 bin vatandaşımız daha tahliye bekliyor. Uzak ülkelerde çok az sayıda olan vatandaşları getirmek için Avrupa ülkeleriyle işbirliğine gideceğiz” dedi.

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