Almanya 194 bin vatandaşını tahliye etti

BERLİN’de hükümetin basın toplantısında gelen soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Adebahr, ”56 ülkeden şimdiye kadar 194 bin Alman vatandaşını getirdik. Yeni Zelanda’da 10 bin vatandaşımız daha var tahliye bekleyen. Ayrıca Güney Afrika’da 7 bin, Tayland’da 4 bin, Hindistan’da 2 bin 700, Peru’da 2 bin, Avustralya’da ise 5 bin vatandaşımız daha tahliye bekliyor. Uzak ülkelerde çok az sayıda olan vatandaşları getirmek için Avrupa ülkeleriyle işbirliğine gideceğiz” dedi.