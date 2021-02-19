Almanlar bu yıl tatili düşünmüyor!

YAZ tatili sezonu yaklaşırken Almanlar tatil konusunda çekimser. Her yıl tatillerini önceden planlayıp rezervasyon yapan Almanlar, korona salgını nedeniyle şimdilik rezervasyon yerine beklemeyi tercih ediyor. Forsa Kamuoyu araştırma şirketi tarafından RTL/N-tv adına yapılan ankete katılanların yüzde 39’u bu yıl ne baharda ne yaz aylarında tatile gitmeyi planlamadığını belirtti.

YÜZDE 40 ERKEN REZERVASYO YAPTIRDI

Tatil yapmayı planlayanların ise sadece yüzde 40’ı şu ana kadar erken rezervasyon yaptırdı. Tatile gitmek isteyenlerin yüzde 27’si Almanya içinde tatil yapmayı tercih ederken yurt dışını isteyenlerin oranı ise yüzde 13 oldu. Tatil planlayanların yüzde 15’i de hem Almanya içinde hem de yurt dışında tatil yapmak istediğini söyledi. Yurt dışında tatil yapmak isteyenlerin de sadece yüzde 34’ü rezervasyon yaptığını açıkladı.