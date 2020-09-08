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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 08.09.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Alman polisi 481 neonazinin peşinde

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Alman polisi 481 neonazinin peşinde
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Sol Parti’nin Federal Meclis’e sunduğu soru önergesini yanıtlayan Federal İçişleri bakanlığı, karıştıkları siyasi ve şiddet suçları nedeniyle haklarında yakalama emri bulunan 481 aşırı sağcıyı aradıklarını açıkladı. Bakanlık, bu kişilerden bazıları birden fazla suç işlediği için 629 yakalama emri bulunduğunu belirtti.

Alman polisi 481 neonazinin peşindeSol Parti, her altı ayda bir suç işleyip güvenlik güçlerinden saklanan neonazilerle ilgili meclise soru önergesi sunuyor. Bakanlığın verdiği bilgiye göre 2019 yılının eylül ayından 2020 yılının mart ayına kadar geçen altı aylık sürede ise toplamda 624 yakalama emri çıkarıldığı, bunlardan 293’ünün sonuçlandırıldığı kaydedildi. Önerge sahibi Sol Parti Federal Meclis milletvekili ve İçişleri Politikaları Sözcüsü Ulla Jelpke, federal hükümetin kanun kaçağı aşarı sağcıların peşine ciddi şekilde düşmediğine yönelik kendisinde izlenim oluştuğunu belitti. İçişleri Bakanlığı’nın daha önce yaptığı açıklamada radikal sol görüşlüler hakkında ise 151 yakalama emri bulunduğu belirtilmişti. Aralarında terör örgütü PKK üyeleri de olmak üzere yabancı örgüt üyeleri hakkında ise 251 yakalama emri bulunuyor.

 

 

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