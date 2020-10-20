Alman polis teşkilatında ırkçılık araştırması

ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer tüm talep ve baskılara rağmen güvenlik birimlerinde ırkçılık araştırması yapılmasına karşı çıkmıştı. Güvenlik birimlerinde yapısal bir ırkçılık sorunu olmadığını savunan İçişleri Bakanı Seehofer, araştırmanın polis teşkilatını genel bir zan altında bırakacağını belirtmişti. Ancak hükümetin polis teşkilatında bir ırkçılık araştırmasında anlaştığı ortaya çıktı. Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, WDR radyosuna verdiği demeçte, “Bir araştırma olacak” dedi. Ancak araştırmanın adının ırkçılık kavramını taşıyıp taşımayacağı tartışma konusu. Scholz araştırmanın adının ne olacağı üzerine konuştuklarını söyledi ve “Bir araştırma çoktan başlamalıydı” diyerek, İçişleri Bakanlığı’nın tavrını eleştirdi.