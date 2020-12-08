Alman öğrenciler vasat çıktı

DÖRT yılda bir yapılan ve sonuçları bugün açıklanan araştırma ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerini kapsıyor. 58 ülkede eşzamanlı yapılan araştırmada Almanya genelinde 4 bin 900 öğrenci teste tabi tutuldu. Ortalama puan 501 olarak açıklanan araştırmada Alman öğrenciler 512 puan aldı. Alman öğrencilerinin aldığı puan hem Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) hem de Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin ortalamasının altında kaldığı belirtildi.

EN BAŞARILI SİNGAPUR

Alman öğrenciler arasında sadece yüzde altısı yüksek puan alabildi. Singapur gibi Asya ülkelerinin öğrencileri ise en başarılı olarak öne çıktı. Neredeyse Singapurlu her iki öğrenciden biri en üst düzeyden puanlara ulaştı. Güney Kore’de her üç öğrenciden biri matematikte üst seviye puanlar almayı başardı.