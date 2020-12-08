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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 08.12.2020 - 14:54 | Son Güncelleme:

Alman öğrenciler vasat çıktı

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Alman öğrenciler vasat çıktı
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Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Araştırması’nın (TIMSS) sonuçlarına göre, Almanya’da ilkokul öğrencileri hem matematik hem de fizik gibi fen derslerinden yapılan testlerde diğer ülkedeki yaşıtlarının ortalamasına yakın bir puan aldı.

DÖRT yılda bir yapılan ve sonuçları bugün açıklanan araştırma ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerini kapsıyor. 58 ülkede eşzamanlı yapılan araştırmada Almanya genelinde 4 bin 900 öğrenci teste tabi tutuldu. Ortalama puan 501 olarak açıklanan araştırmada Alman öğrenciler 512 puan aldı. Alman öğrencilerinin aldığı puan hem Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) hem de Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin ortalamasının altında kaldığı belirtildi.

EN BAŞARILI SİNGAPUR
Alman öğrenciler arasında sadece yüzde altısı yüksek puan alabildi. Singapur gibi Asya ülkelerinin öğrencileri ise en başarılı olarak öne çıktı. Neredeyse Singapurlu her iki öğrenciden biri en üst düzeyden puanlara ulaştı. Güney Kore’de her üç öğrenciden biri matematikte üst seviye puanlar almayı başardı.

 

 

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