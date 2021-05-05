Alman öğrenciler ortalamanın gerisinde

SONUÇLAR OECD ülkeleri arasında 2018 yılında yapılan PISA araştırmasının özel değerlendirmesinde ortaya çıktı. Araştırmada Alman öğrencilerin yüzde 49’u bir metindeki yorum ve bilgi arasındaki farkı okulda öğrendiğini ve ayrıca internetteki paylaşımların doğru olup olmadığını anlayabildiğini belirtirken, bu oran OECD ortalamasında yüzde 54 oldu. Özellikle internetten bilgi edinme konusunda Çin, Singapur ve Japonya’daki öğrenciler çok daha iyi durumda. Bu ülkelerdeki öğrenciler arasında bilgi edinme amaçlı interneti takip etme oranı en yüksek seviyede. OECD Eğitim Uzmanı Andreas Schleicher, dijitalleşmeyle birlikte okuduğunu anlama yeteneğinin öneminin arttığını belirtti. Schleicher, “Google’da binlerce birbiriyle çelişkili yanıtlar var ve kimse bunlardan hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu söylemiyor” dedi. Schleicher bu nedenle, okuduğunu anlama yeteneğinin daha da önem kazandığına dikkati çekti.