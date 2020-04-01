Alman kızılhaçından ‘birbirimiz için’ kampanyası

ALMAN kızılhaçı (DRK), başlattığı geniş kapsamlı yardım kampanyasıyla korona salgınına karşı toplum genelinin mücadele etmesi çağrısında bulundu. Alman kızılhaçı, koronavirüsle savaşmak ve yayılmasını sınırlamak için haftalardır ülke çapında mücadele için kriz sırasında yaşlılar ve muhtaçların bakımı ve desteğini sağlamak adına ‘Korona Acil Yardım Fonu’ oluşturdu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, fona maddi yardım çağrısında bulundu. Fondan elde edilen gelirlerle risk grubunda bulunan yaşlılara gıda yardımı gerçekleştirileceği bildirildi. Alman kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, yardım kampanyası kapsamında Almanya genelinde 435 bin gönüllünün kampanyada aktif bir şekilde görev yapacağı açıklandı. RTL VAKFI’NDAN ÇOCUKLARA YARDIM

Alman yayın kuruluşu RTL Vakfı, korana salgını nedeniyle evlerde kalmak zorunda kalan çocuklar için yardım kampanyası başlattı. ‘Korona’ya karşı birlikte, çocuklar için birlikte’ sloganı ile başlatılan yardım kampanyasında hedefin korona salgını yüzünden dışarı çıkamayan çocukların evlerinde daha verimli vakit geçirmesi için kitaplar, boyama defterleri oyuncaklar alınarak çocuklara ulaştırılması hedefleniyor. Kampanyayla ilgili olarak yardım talebinde bulunan RTL Vakfı, Korona herkesi etkilediği gibi yoksulluk ve hastalıktan etkilenen çocukların daha çok acı çektiği belirtilerek bu zamana kadar yarım milyon Euro’nun toplandığı açıklandı.