Alman devi iflasını verdi
Almanya’da 141 olmak üzere toplam 171 mağaza ve 3 bin 350 çalışanı olan Alman moda devi Adler, korona krizi nedeniyle iflas ettiğini açıkladı. Adler 2019 yılında 495.4 milyon ciro yapmıştı.
ALMANYA’da kasım ve aralık ayında artışa geçen iflasların ikinci kapanmayla çok daha büyümesi bekleniyor. Alman Ticaret Birliği’ne (HDE) göre 50 bin civarında perakende ticari iş yeri iflasın eşiğinde. Eğer devletin ikinci kapanma nedeniyle iş yerlerine vadettiği mali yardımlar hızla ödenmezse, iflaslar kapıda. 13 ticari kuruluş Başbakan Angela Merkel’e gönderdiği mektupta, hükümetin vadettiği mali yardım sözünü zorluk çıkarmadan acilen yerine getirmesi istendi
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