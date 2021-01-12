MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlman devi iflasını verdi
GeriAvrupa Alman devi iflasını verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 12.01.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Alman devi iflasını verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alman devi iflasını verdi
Abone Olgoogle-news

Almanya’da 141 olmak üzere toplam 171 mağaza ve 3 bin 350 çalışanı olan Alman moda devi Adler, korona krizi nedeniyle iflas ettiğini açıkladı. Adler 2019 yılında 495.4 milyon ciro yapmıştı.

ALMANYA’da kasım ve aralık ayında artışa geçen iflasların ikinci kapanmayla çok daha büyümesi bekleniyor. Alman Ticaret Birliği’ne (HDE) göre 50 bin civarında perakende ticari iş yeri iflasın eşiğinde. Eğer devletin ikinci kapanma nedeniyle iş yerlerine vadettiği mali yardımlar hızla ödenmezse, iflaslar kapıda. 13 ticari kuruluş Başbakan Angela Merkel’e gönderdiği mektupta, hükümetin vadettiği mali yardım sözünü zorluk çıkarmadan acilen yerine getirmesi istendi

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle