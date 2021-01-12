Alman devi iflasını verdi

ALMANYA’da kasım ve aralık ayında artışa geçen iflasların ikinci kapanmayla çok daha büyümesi bekleniyor. Alman Ticaret Birliği’ne (HDE) göre 50 bin civarında perakende ticari iş yeri iflasın eşiğinde. Eğer devletin ikinci kapanma nedeniyle iş yerlerine vadettiği mali yardımlar hızla ödenmezse, iflaslar kapıda. 13 ticari kuruluş Başbakan Angela Merkel’e gönderdiği mektupta, hükümetin vadettiği mali yardım sözünü zorluk çıkarmadan acilen yerine getirmesi istendi