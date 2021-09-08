Alman dalgıç Saros’a hayran kaldı

ARKADAŞI Halil Dural ile Edirne’nin Enez ilçesine giden Beyer, dalgıç eğitmenleri eşliğinde 1 saat Enez açıklarında dalış yaptı. Beyer, dalışın ardından Saros Körfezi’ne hayran kaldığını, deniz altının çok güzel olduğunu söyledi. Hırvatistan ve Mısır’da daha önce dalış yaptığını anlatan Beyer, “İlk defa Enez’e geliyorum, çok hoşuma gitti. Su, sualtı görüntüleri ve balıklar çok güzel. Herkese tavsiye ederim” dedi.

BATIK VE SU ALTINDAKİ HEYKELLERİ MUHTEŞEM

Dural ise her yıl Enez’e dalış için gittiğini, bu sene Alman arkadaşını da getirdiğini belirtti. Enez’in denizinin çok güzel ve temiz olduğunu anlatan Dural, özellikle ilçenin tarihini anlatan batık ve su altındaki heykellerin, balıklarla muhteşem görüntüler oluşturduğunu ifade etti.