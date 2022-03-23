Aktivistler balıklar için eylem yapacak!

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‘Balıklara Yeni Bir Bakış’ küresel kampanyasının ve ‘Balıkçılığın Sonu 6. Dünya Günü’nün bir parçası olarak gerçekleştirilecek eylemler, Hayvan Hakları İzleme Örgütü’nün (ARIWA) yerel şubeleri tarafından ülke çapında sekiz şehirde yapılacak. Gıda sektöründe kullanılan başka hiçbir hayvan türü için, balık eti kadar çok hayvan ölmez. ‘Balıklara Yeni Bir Bakış’ kampanyası, su hayvanlarının çektiği büyük eziyete dünya çapında dikkat çekiyor. ARIWA bu yıl da Dortmund, Düsseldorf, Göttingen, Hamburg, Kassel, Koblenz, Lüneburg ve Würzburg’da farkındalık kampanyaları düzenleyecek. 2022 kampanyasının odak noktası ıstakoz, ahtapot ve yengeç gibi kabuklu deniz ürünleri. Çok sayıda bilimsel çalışma, bu hayvanların da duyarlı olduğunu göstermektedir. Büyük Britanya, hayvan hakları yasasında bu konuyla ilgili düzenleme yapacak.

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BALIK ÇİFTLİKLERİ EKOLOJİK FELAKET

Bazı kampanyalar özellikle, büyük talep gören son derece zeki hayvanların yetiştirileceği yeni tür ahtapot çiftliklerine yönelik. Çiftliklerdeki yoğun yaşam, doğal ortamda yalnız yaşayan hayvanları strese sokar ve onları agresif hale getirir. Çiftlikler aynı zamanda ekolojik olarak da bir felakettir. Çünkü ahtapotlar etoburdur ve balık unu ile beslenmeleri gerekir. Bu, daha fazla balık avı, daha fazla balık çiftliği anlamına gelir. ARIWA’nın aktif yöneticisi Sophia Fahrland, “Bilim, balıkların da insanlar ve diğer hayvanlar kadar acıya duyarlı olduğunu gösteriyor. Stres ve ölüm korkusu yaşıyorlar” diyor. “İnsanları balığın doğası hakkında eğitmek, acıları konusunda farkındalık yaratmak ve herkesi balıklara farklı bir gözle bakmaya davet etmek istiyoruz. Hepimizin onların hayatlarını ve yaşam alanlarını korumak için çalışmamız gerekiyor” sözleriyle herkesi eylemlere destek vereye çağırıyor.