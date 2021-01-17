Aktiv für Neuss Partisi büyümeye devam ediyor

ÇOĞUNLUĞUNU Türkiye kökenlilerinin oluşturduğu Aktif für Neuss Parti Başkanı Ahmet Tuzkaya yaptığı açıklamada “1970 yılında geldiğim Almanya’da, Almanya’nın gelişiminde söz sahibi olmak için 1995’te Alman vatandaşlığına geçtim. Öncelikle burada yaşayan vatandaşlarımızın yerel seçimlerde söz sahibi olması gerektiğine inandığım için yaşadığım kent olan Neuss kentinde başkanlığını yaptığım Aktif für Neuss Partsi’yle seçime girdik ve bir meclis üyeliğini kazandık. SPD, Yeşilliler ve UWG ile birlikte Neuss Meclisi’nde koalisyon ortağı olduk. Kentin yönetiminde doğrudan söz sahibi olmanın bizlere ayrı bir sorumluluk verdiği bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

‘GENÇLER SİYASETE İLGİ DUYMALI’

Oy oranlarını son altı yılda yüzde 45 oranında artırdıklarını söyleyen Tuzkaya “Partimiz bünyesinde çok sayıda üniversite mezununun olmasına rağmen yeterli ve özlenen sayıda gençlerimiz siyasete ilgi duymuyor. Oysa tüm sorunlarımızın çözümü siyasettedir. Oralarda etkin olmamız gerektiği için daha çok sayıda gençlerimizin siyasete ilgi duymasını bekliyoruz” diye konuştu.





‘KİLİT KONUMA GEÇTİK’

Meclise seçilen elektronik mühendisi Bayram Öz ise “Şehrimizde bir meclis üyesi ile güç dengelerini kurma bazında tekrar kilit konuma geçtik. Bir oyun bile önemi burada çok iyi yansıyor. Çetin geçen koalisyon görüşmelerinde isteklerimizi ve seçmenlerimize verdiğimiz sözleri anlaşmaya dahil edebildik. Gelecek yıllar içerisinde Neuss kentinin bütün vatandaşları için olumlu gelişmelere imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.